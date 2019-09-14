Safranbolu’da "bağ bozumu" Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "Çavuş üzümü" bağ bozumu yapıldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "Çavuş üzümü" bağ bozumu yapıldı.

İlçeye bağlı Yukarıçiftlik köyünde Recep Kartal’a ait bahçede gerçekleşen bağ bozumunda konuşan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, üzül rekoltesinde bir düşüş yaşandığını söyledi.

İlerleyen yıllarda rekoltenin yükselmesini umduklarını ifade eden Ürkmezer, çiftçilerin bazı zorluklara rağmen Çavuş üzümünü yaşatmaya çalıştığını belirtti.

Devletin çiftçiler için çeşitli destekler sunduğunu aktaran Ürkmezer, "Bağcılığımızı sürdüren, büyük emek harcayan üreticilerimize teşekkür ediyorum. Üzümlerimiz Safranbolu’nun değerlerinden birisi, bu değerlerimizi geleceğe aktarmak zorundayız. Üzüm kültürü ilçemize ata mirasıdır. İlçemizde neredeyse her evin bahçesinde bir iki bağ görmek mümkündür" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.