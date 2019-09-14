0553 313 94 23

Safranbolu’da "bağ bozumu"

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "Çavuş üzümü" bağ bozumu yapıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:09
Safranbolu’da "bağ bozumu"

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "Çavuş üzümü" bağ bozumu yapıldı.


İlçeye bağlı Yukarıçiftlik köyünde Recep Kartal’a ait bahçede gerçekleşen bağ bozumunda konuşan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, üzül rekoltesinde bir düşüş yaşandığını söyledi.


İlerleyen yıllarda rekoltenin yükselmesini umduklarını ifade eden Ürkmezer, çiftçilerin bazı zorluklara rağmen Çavuş üzümünü yaşatmaya çalıştığını belirtti.


Devletin çiftçiler için çeşitli destekler sunduğunu aktaran Ürkmezer, "Bağcılığımızı sürdüren, büyük emek harcayan üreticilerimize teşekkür ediyorum. Üzümlerimiz Safranbolu’nun değerlerinden birisi, bu değerlerimizi geleceğe aktarmak zorundayız. Üzüm kültürü ilçemize ata mirasıdır. İlçemizde neredeyse her evin bahçesinde bir iki bağ görmek mümkündür" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:09
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ’den müjdeli haber! İkinci indirim kampanyası başlıyor
    1. TOKİ’den müjdeli haber! İkinci indirim..
    2. İzmir’in 5 yıllık yeni yol haritası oy..
    3. Trabzonspor’da sakatlık kabusu
    4. Aşağıpınar ÖrenYeri “Ziyaretçi..
    5. Yol kenarında satılan organik ürünler..
    6. Milli Eğitim ve Diyanet çalışanlarına..
    7. İzmit’in merkezinde karate şov
    8. SİHA'lar Saudi Aramco'yu vurdu
    9. Tedavi gören kanser hastalarını..
    10. Hakkari’de gıda denetimi
    11. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel..
    12. AB Antik Tarihe Genç Bakış Ekibi,..
    13. Milli güreşçilere Büyükelçi Uyanık'tan..
    14. Sivas Belediyespor, Kahramanmaraş’ı..
    15. ’Evimin Ustasıyım’ projesine..
    16. Kaleci Muammer Yıldırım’a sürpriz..
    17. Sivas Gençlikspor’dan yeni sezon..
    18. Bakan Kasapoğlu, Abdülkadir Ömür’ü..
    19. Muratpaşa’da ders zili çalıyor
    20. Deprem anı güvenlik kameralarında
    21. Teslimat bekleyen kargoları başkaları..
    22. Drone tehdidini ASELSAN tarafından..
    23. Kılıçdaroğlu koltuğunu garanti görüyor
    24. Bal hasadından hemen sonra arılara kış..
    25. Bayburt’ta kızıl şahin doğaya salındı
    26. Ömür boyu hapis cezası alan firari..
    27. ’USNS Yuma’ adlı Abd savaş gemisi,..
    28. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon:..
    29. Obezite tedavisinde, ‘mide botoksu’
    30. Kop Tünelinin bir kısmı 2020’nin..
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”