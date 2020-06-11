Safranbolu lokumu üreticileri normalleşme sürecinden umutlu

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlayan normalleşme süreciyle lokum üretiminde artış yaşanıyor.

Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan ilçede, özellikle bayramlarda çikolatanın yerini alan Safranbolu lokumunun, damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, safranlı gibi çeşitleri bulunuyor.

Günlük üretilen ve tüketilen lokumlar, farklı lezzeti ve dokusu, elastik yapısı ve parlaklığıyla talep görüyor.

İlçeyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen safrandan da üretilen lokum, her sokak başında üretimini ve satışını yapan esnaf tarafından misafirlere ücretsiz ikram ediliyor.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun ve estetik tasarlanmış konaklarıyla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk imkanı sunan tarihi ilçede, lokum üretiminde 1 Haziran'dan itibaren hareketlilik yaşanıyor.

Koronavirüs öncesi yıllık ortalama 750 bin ile 1 milyon ton arasında lokum üretilen ilçede, salgın sürecinde üretimde yaklaşık yüzde 80 düşüş yaşandı.

Üreticilerin normalleşme sürecinden umutlu olduğu ilçede, yeniden eski üretim rakamlarına ulaşılması hedefleniyor.

- "Rahat bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz"

Lokum üreticisi Onur Şen, AA muhabirine, coğrafi işaretli Safranbolu lokumunun üretimini geleneksel yöntemlerle yaptıklarını söyledi.

Safranbolu lokumunun özelliğinin, günlük üretilmesi olduğunu anlatan Şen, "Günde ortalama 150-200 kilogram lokum yapıyoruz." dedi.

Şen, koronavirüs döneminde zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah tez zamanda bu sıkıntıdan kurtuluruz. Normalleşme sürecinin etkisini görüyoruz. Şehirde güzel bir hareketlilik var. Biz de elimizden geldiğince sosyal mesafe kuralına uyarak misafirlerimizle ilgilenmeye çalışıyoruz. Kurallara dikkat edersek normalleşme süreci iyi bir sonuç alacak. Sonrasında da rahat bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu dönemde yerli turizm biraz daha hareketli olur. Sonrasında umuyoruz ki dış turizm de açılır."

- "İnşallah o eski güzel günlere döneceğiz"

Lokum üreticisi Nurhayat Yüksel de yaklaşık 2 aylık aranın ardından normalleşme süreciyle dükkanlarını yeniden açtıklarını belirtti.

İlçede hareketlilik yaşanmaya başladığını ifade eden Yüksel, "Kalabalık bizi mutlu etti. İnşallah o eski güzel günlere döneceğiz. Misafirlerimizi Safranbolu'ya bekliyoruz." dedi.