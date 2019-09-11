0553 313 94 23

Safran tarlalarına turist yağacak

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki safran tarlaları yerli ve yabancı turistleri ağılayacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:06
Safran tarlalarına turist yağacak

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki safran tarlaları yerli ve yabancı turistleri ağılayacak.


Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, yerli ve yabancıların ilgi odağı haline geldi. İlçede ekimi ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında, hasadı da ekim ile kasım aylarında yapılan safran, artık tur şirketlerinin rotasına girdi. Dikildikten sonra 3 yıl ürün veren ve toprak altında soğanların çoğalmasıyla 3 yıl sonunda soğanların yeri değiştirilen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün alınabilen bir bitki.


En değerli kısmı kırmızı renkteki poleni olurken, diğer kısımları da satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran, yerli ve yabancı turistleri çekerek ilçe turizmine de katkı sunuyor.


Bu yıl 20 kilogram ürün hedefi belirlenirken, kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı; İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilenlere göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.



"Safranın geniş kitlelere yayılmasını amaçlıyoruz"


Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl safran tarlalarına yerli ve yabancı turistlerin büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi. Bu yıl da safran hasadının başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin turlarla safran tarlalarına geleceğini aktaran Ürkmezer, "Safranbolu’daki turizmin en güzel tarafı 12 aya yayılmış olması. Yaz sezonu bitti ancak sonbaharla beraber Safranbolu’daki konakları ve Tarihi Çarşı’yı görmeye birçok insan geliyor. Ekimde safran hasadı da başlayacak. İnsanlar özellikle safran tarlalarını görmeye ve fotoğraf çektirmeye geliyor. Bu da turisti o anamda cezbediyor. Biz safran üretimini artırma alamında çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile yaptığımız çalışmayla beraber Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nu da davet etmiştik. Safranın tanınırlığını ve geniş kitlelere yayılmasını amaçlıyoruz" dedi.



Çiftçi İsmail Yılmaz: "Misafirlerimizi safran tarlasına bekliyoruz"


İlçede yaklaşık 17 dönüm arazide safran üretimi yapan İsmail Yılmaz da yerli ve yabancı turistlerin safran tarlasını sürekli ziyaret ettiğini belirtti. Başta Türkiye’nin çeşitli illerinden olmak üzere birçok ülkeden yabancı misafirin safran tarlalarını görmeye geldiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:


"Geçen yıldan kalan çiçeklerin tamamında ot ayıklama işlemini tamamladık. İnşallah misafirlerimizi safran tarlasına çeklerimizi görmeye bekliyoruz. Acenteler sürekli arıyorlar, safran hasat döneminde otellerin dolu olduğunu söylüyorlar."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:06
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Teröre destek veren siyasi parti kapatılır"
    1. "Teröre destek veren siyasi parti..
    2. Sahte MİT'çiye gözaltı
    3. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
    4. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
    5. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    6. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
    7. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
    8. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
    9. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    10. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
    11. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
    12. Yer işgallerine ceza yağdı
    13. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    14. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    15. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    16. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    17. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    18. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    19. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    20. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    21. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    22. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    23. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    24. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    25. Kaçak kazılara jandarma baskını
    26. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
    27. Otomobil bariyerlere çarptı,..
    28. Antalyalı atlet zirve yolunda
    29. İsrail güçleri gece baskınlarını..
    30. Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim