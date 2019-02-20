Safra yolu taşlarına ERCP yöntemiyle ameliyatsız çözüm

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Altınbaş, hastaların safra yolu taşlarından ameliyatsız olarak Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi (ERCP) yöntemi ile kurtulabileceğini söyledi.

ERCP yöntemi ile ilgili bilgi veren Medicana Konya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Altınbaş, “ERCP işlemi ileri endoskopik cerrahi bir yöntemdir. Bu özelleşmiş bir yöntem olduğu için her endoskopi ünitesinde yapılamamaktadır. Bunun için yetişmiş hekim ve yetişmiş personele ihtiyaç vardır. Biz uzun zamandan beri bunun planlamasını yavaş yavaş hastanemizde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Alt yapısını hazırladık. Özel kurşun geçirmez duvarlarla oluşturmuş olduğumuz bir endoskopi oluşturduk bu amaçla. Son bir ay içinde de ufak ufak çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Konyamıza yeni bir ERCP ünitemizi kazandırmış bulunmaktayız. Her endoskopi ünitesinde yapılamayan bir işlem olduğu için de personelinden doktoruna kadar herkesin uzun zamandan beri ERCP’ye özel olan eğitimi gerçekleştirmiş durumdayız şu aşamada. Onun için Konyamıza böyle bir ünite kazandırmış olmaktan da mutluyuz” ifadelerini kullandı.

ERCP işleminin ileri bir endoskopik cerrahi yöntem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Altınbaş, “Normal bir endoskopi değildir. Biz burada daha çok safra yolu sorunlarıyla uğraşmaktayız. Safra yolu karaciğerden çıkmakta, safraüretimi karaciğerde gerçekleşmektedir. Safra yolları karaciğerden çıktıktan sonra birleşip aşağı doğru uzanmakta ve ince bağırsakta toplu iğne başı kadar küçük bir delikten ince bağırsağa açılmaktadır. Ne zaman ki safra yollarında bu akışkanlığı bozacak bir sorun ortaya çıkarsa o zaman safra yolu sorunu ortaya çıkmaktadır. Hastalarda bu sarılık olarak kendisini göstermektedir. Bu sorunlar sıklıkla safra kesesinde oluşmuş olan taşların bu yola düşmesi ve bahsetmiş olduğum küçük kapağın tıkanmasına yol açmakta ve sarılık olarak kendisini göstermektedir. Biz bunu endoskopik olarak girip de o yolu temizleyemeyecek olursak, hastada sarılık ortaya çıkmakta. Bu sarılık zaman içinde enfeksiyon kapmakta. Hastalar karşımıza gerçekten de bu bakterinin kana da karışmasıyla hastaneye yatmaya, yoğun bakım ihtiyacına kadar götürecek ciddi enfeksiyon kliniğinde hastaneye getirilmektedir" dedi.

“Daha çok safra yollarındaki sorunlarla uğraşıyoruz”

Doç. Dr. Akif Altınbaş şöyle devam etti:

"Biz hastalara sedasyon işlemiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Ortalama hastadan hastaya değişmekle beraber yarım saat ile bir saat arasında bir işlem gerçekleşmekte. Sedasyon altında gerçekleştirdiğimiz için de konfor da nispeten hasta için uygun olmakta. Ağrısız bir işlem o esnada gerçekleştiriyoruz. O toplu iğne ucu kadar olan deliği ince bağırsaktan tespit ediyoruz. O bölgeyi uygun yöntemlerle açıyoruz. Gerekirse balon yöntemiyle safra yollarına düşmüş olan taşları, çamurları temizliyoruz ve mümkün mertebe pasajı da sağlıyoruz tabii ki. Tabii bu işlem esnasında safra kesesine herhangi bir şekilde müdahale etme şansımız yok. Daha çok safra yollarındaki sorunlarla uğraşıyoruz. O taşlar ne zaman ki safra yollarına düşseler, o zaman bu işleme ihtiyaç olmaktadır.”

“Tekrarlayan ağrı ataklarını engelleyen güzel bir yöntemdir”

Olayın sadece safra kesesi taşlarıyla alakalı olmadığını söyleyen Doç. Dr. Akif Altınbaş, “Bazen maalesef bu safra yolu tıkanıklığına yol açan tümörler söz konusu olabilir. Bunlar ince bağırsağın tümörleri olabilirler. Pankreastan kaynaklanan tümörler olabilir. Safra yollarının kendi kanserleri olabilir. Bunlar da yolu tıkadıkları zaman, yine benzer bir şekilde sarılığa yol açabiliyorlar. Biz ne yapıyoruz? İşlemde endoskopik işlem olarak giriyoruz. O bölgeyi buluyoruz. Eğer onu normal yöntemlerle aşma şansımız olmaz ise oraya plastik stentler veya cerrahiye uygun olmayan adaylar var ise metal stentler koyarak safra yolu pasajını sağlıyoruz. Yani bu ileri bir endoskopik cerrahi yöntemdir. Ama hastaların gerçekten kliniğini rahatlatan, hastaların yaşam konforunu arttıran, tekrarlayan enfeksiyon ataklarını, tekrarlayan ağrı ataklarını engelleyen güzel bir yöntemdir” şeklinde konuştu.