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Safra kesesi taşının ilacı yok

Safra kesesi taşının ilacı yok, çaresi ameliyat!

03 Ekim 2018 Çarşamba 18:45
Safra kesesi taşının ilacı yok

Safra kesesi taşının sancısı çok berbattır ama maalesef ilâcı yok. Çaresi sadece ameliyat... Grafikte görüldüğü gibi endeskop ile ağızdan girilip ta keseye kadar gidiliyor, hem kanaldaki hem kesedeki taşlar alınabiliyor.

Safra taşı; karaciğerde yapılan safranın kimyasal yapısının bozulması sonunda safra kesesinde veya safra kanallarında birikerek sertleşmesi ile oluşur. Önce çamur şeklindedir. Çamur zamanla sertleşerek safra taşı şeklini alır. Izdırap verici ağrısı vardır. 40 yaşını geçkin, şişman ve doğum yapmış hanımların %10-15’inde safra kesesinde taş oluyor.

Neden oluyor?

“Kesin şu” demek mümkün değil. Özellikle yemeklerden sonra hazımsızlık, karında şişkinlik, geğirme, karın ağrısı yapar. Karın ağrısı sağ tarafta daha çoktur ve kürek kemiğinin altına kadar vurabilir. Safra, yağlı yemekleri sindirmek için gerekli olan bir salgıdır. Çikolata, yumurta ve yağlı-kızartmalı yiyeceklerden başka yağlı yemeklerden sonra şikâyetlerin artması bu yüzdendir.

Sarılık, ateş, ani başlayan ve geçmeyen şiddetli karın ağrısı halinde safra kesesinde iltihap ihtimali düşünülür.

Sessiz hayati tehlike!

Bazen safra kesesindeki taşlar yıllarca ve hatta ömür boyu sessiz, hiçbir şikayete yol açmadan kalabilir. Yani hiçbir huzursuzluk vermeyebilir. Fakat meselâ safra kesesini iltihaplandırarak delinmesine yol açabilir. Bu hayati bir tehlikedir. Safra kanallarını tıkar sarılık, siroz gibi karaciğer hastalığı, pankreas bezini iltihaplanmasına (Pankreatik) yol açabilir.

İlâcı yok!

Safra taşlarının ilaç ile tedavisi olmaz. Çare ameliyattır. Ameliyatta; safra kesesinin tamamı içindeki taşlarla beraber alınır ve bu hiçbir sıkıntıya yol açmaz.

Hastalarda sarılık veya bazı biyokimyasal anormallik varsa genellikle ameliyattan önce ağızdan sokulan endoskop (ışıklı bir alet) ile safra kanalındaki taşlar alınır. Daha sonra kapalı ameliyat tekniği ile safra kesesi de çıkarılabilir.

Riskleri neler?

Ameliyatların %1-2 düzeyinde de olsa bazı riskleri vardır. Yara yeri iltihabı, zatürre gibi akciğer rahatsızlıkları, idrar yolu iltihabı, damar iltihabı, kalp krizi ve safra yolu yaralanmaları olabilir. En önemlisi safra yolu yaralanmasıdır. Fakat çok düşük bir ihtimaldir.

DİPNOT: Ağır ve yağlı bir yemekten 1-2 saat sonra başlayıp birkaç saat süren, karnın sağ üst bölümünde, kaburga yayının hemen altında ve mide üzerinde belirginleşip sağ kürek kemiği altına doğru yayılan, ani başlangıçlı ağrıların safra kesesi taşı ile ilişkili olabileceğini düşünmelisiniz.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 18:45
  1. safra kesesi taşı
  2. ameliyat
  3. ilaç

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