Safra kesesi taşı nasıl düşürülür safra kesesi taşı belirtileri safra kesesi taşı neden olur

Safra kesesi taşı son zamanların en yaygın hastalıkların başında gelmekte. İnsanda mide bulantısının yanında çeşitli ağrıları da beraberinde getiren safra kesesi taşları neden oluşur? Safra kesesi taşı nedir? Safra kesesi taşı nasıl düşürülür? Safra kesesi taşı belirtileri neler? Safra kesesi taşı neden olur

Safra kesesi, karaciğerin hemen altında bulunan küçük bir kesedir ve karaciğer tarafından üretilen safrayı depolar. Çeşitli nedenlerden dolayı safra kesesinde, safra kesesi taşları meydana gelebilmektedir. Yaygın ve genellikle zararsız olduğu bilinen safra kesesi taşları mide bulantısını ve beraberinde çeşitli ağrıları meydana getirmektedir. Şikayetler safra kesesinin iltihaplanmasına bağlı ise genellikle ilk üç gün içerisinde acil ameliyat ağırlık kazanırken, hasta üç gün içerisinde başvurmamışsa yatırılarak ilaç tedavisi ve ataktan yaklaşık 6 hafta sonrasında cerrahi uygulanması önerilmektedir.

Kimlerde daha çok safra taşı oluşur?

Klasik olarak 40 yaş üstü, açık tenli ve obez kadınlarda, ailesinde safra taşı hastalığı bulunanlarda daha çok safra taşı görülür.

Safra kesesi taşı belirtileri

Safra taşları belirti veya bulguya neden olabilir. Bir safra taşı bir kanala yerleşir ve tıkanmaya neden olursa, ortaya çıkan bulgular ve belirtiler arasında şunlar olabilir:

Karnınızın sağ üst kısmında ani ve hızla yoğunlaşan ağrı

Karın merkezinde ani ve hızlı yoğunlaşan ağrı (göğüs kemiğinizin hemen altında)

Omuz bıçakları arasındaki sırt ağrısı

Sağ omuz ağrısı

Mide bulantısı veya kusma

Safra taşı ağrısı birkaç dakika ile birkaç saate kadar sürebilir.