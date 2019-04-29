Safra kesesi için hangi bölüme gidilir?

Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karaciğerin bir alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organımızdır safra kesesi. Bazı durumlarda safra kesesinde, safranın kimyasal yapısındaki dengesizliğe bağlı safra taşları veya iltihap oluşur. Karnımızın sol tarafına bir ağrı girdiğinde kendini hatırlatan safra kesesinde meydana gelen hastalıklar, tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir. Peki, safra kesesi için hastanenin hangi bölümüne başvurulmalı? İşte safra kesesi hastalıklarına, tanı ve tedavi yöntemlerine dair merak ettikleriniz...

‘’Safra kesesi karaciğerin bir parçası sayılır.’’

Karnın sağ üst tarafında, sırta ve omuza vuran safra kesesi ağrısı, kalp krizi belirtileriyle karıştırılabiliyor. Bu ağrının özellikle ağır yağlı yemeklerin ardından çok daha şiddetli yaşanması durumunda safra kesesi taşlarından şüpheleniliyor. Safra kesesi her ne kadar karaciğerin komşuluğunda, safranın depolandığı bir organ olsa da anatomik olarak karaciğerin bir parçası olarak tanımlanıyor.

Safra kesesi taşları neden ve nasıl oluşur?

Safra kesesi taşı nasıl oluşuyor? Safranın içinde askı halinde bulunan maddelerin oranlarında bir bozulma olduğunda çökme ortaya çıkıyor. En sık kolesterol çökmeleri görülüyor ancak nadiren kan yıkımının olduğu bazı kan hastalıklarında, bilirubin taşları oluşabiliyor. Kristaller halinde oluşan çökeltiler zamanla birleşerek küçük parçacıklar haline gelince de "safra çamuru" olarak tanımlanan birikim oluşuyor. Bazen de 3 ile 5 cm'ye kadar büyümüş taşlar görülebiliyor. Çok küçük parçacıklar safra ile birlikte onikiparmak bağırsağına geçebilirken, safra kesesinde veya kanalda kalan ve giderek büyüyen taşlar kanalı tıkayabiliyor.

Safra kesesinde yaygın görülen rahatsızlık çeşitleri hangileridir?

Safra kesesi iltihabı (kolesitit)



Safra kesesi kanalından daha büyük olan bir taş kanalı tıkadığında, kesenin içindeki safra boşalamadığı için safra kesesi şişer ve enfeksiyon için uygun bir ortam oluşturur. Bu durum "safra kesesi iltihabı" (akut kolesitit) olarak adlandırılır.

Tıkanma sarılığı

Kanal içindeki taşlar, onikiparmak bağırsağı ile bağlantı yerindeki memenin tıkanması sonucu kanalda tıkanmaya ve şişmeye neden olabilir. Bunun sonucunda safra kesesi şişer, karaciğer içindeki safra yollarında da basınç artar. Karaciğer kanı iyi süzemez ve kandaki bilirubin maddesi yükselerek, "tıkanma sarılığı" adı verilen hastalık ortaya çıkar.

Akut pankreatit



Küçük taşlar pankreas kanalının tıkanmasına yol açarak pankreasın iltihaplanıp, şişmesiyle seyreden "akut pankreatit"e neden olur. Safra taşlarına 40 yaşından sonra daha sık rastlanıyor. Doğurganlığa ve östrojen hormonuna bağlı olarak, kadınlarda daha fazla görülüyor.

Safra kesesi hastalıklarında hangi bölüme gidilmeli?

Safra ağrısı yaşadığınızı düşünüyorsanız bu durumu hafife almayın. Safra kesesi kendi kendine geçen bir hastalık değildir. Bu nedenle geç olmadan ve size de daha fazla acı vermeden mutlaka en yakın zamanda doktora giderek muayenenizi olun. Safra kesesi taşı için gidilmesi gereken bölüm; Genel Cerrahi yada Gastroenteroloji doktorudur.

Safra kesesi hastalıkları tanısı ve tedavi yöntemleri

Safra kesesi hastalıklarına tanı koymada, en sık ultrasonografiden yararlanılıyor. Ultrasonografi incelemesi sırasında sabah açlığı gerekli görülüyor.