Safiye İnci’ye “Atatürk” kararı: 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı
Anıtkabir’de ‘Atatürk’e hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanan Safiye İnci’ye verilen ceza kesinleşti. 5816 sayılı kanuna muhalefetten yargılanan İnci, cezasını çekmek için cezaevine girecek.
YUSUF ALP / ANKARA
"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" iddiasıyla açılan davada yargılanan Safiye İnci, hakkında kesinleşen karara göre 2 yıl 6 ay hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girecek.
Kararı “Devran dönecek!” sözleriyle duyurdu!
Safiye İnci, hakkında kesinleşen kararı kişisel sosyal medya hesabından “Cezam onaylandı 2 yıl 6 ay ceza aldım Bu davada kazandığını sananlar. Devran dönecek!” sözleriyle duyurdu.
Ne olmuştu?
Safiye İnci, Anıtkabir’de bir video çekmiş ve o çekilen görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine ‘kullandığı ifadeler’ gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Verilen son karara göre Safiye İnci, 25 Eylül 2023’e kadar cezaevinde kalacak.