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Safiye İnci’ye “Atatürk” kararı: 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı
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Gündem Safiye İnci’ye “Atatürk” kararı: 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı
Gündem

Safiye İnci’ye “Atatürk” kararı: 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı

Anıtkabir’de ‘Atatürk’e hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanan Safiye İnci’ye verilen ceza kesinleşti. 5816 sayılı kanuna muhalefetten yargılanan İnci, cezasını çekmek için cezaevine girecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 01:21:00 - 2021-06-24 01:29:24
Safiye İnci’ye “Atatürk” kararı: 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı

YUSUF ALP / ANKARA  

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"  iddiasıyla açılan davada yargılanan Safiye İnci, hakkında kesinleşen karara göre 2 yıl 6 ay hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girecek. 

Kararı “Devran dönecek!” sözleriyle duyurdu!

Safiye İnci, hakkında kesinleşen kararı kişisel sosyal medya hesabından “Cezam onaylandı 2 yıl 6 ay ceza aldım Bu davada kazandığını sananlar. Devran dönecek!” sözleriyle duyurdu. 

Ne olmuştu?

Safiye İnci, Anıtkabir’de bir video çekmiş ve o çekilen görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine ‘kullandığı ifadeler’ gerekçe gösterilerek  hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.  Verilen son karara göre Safiye İnci, 25 Eylül 2023’e kadar cezaevinde kalacak.  

 

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