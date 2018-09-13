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Safiye İnci'nin avukatı: Bir insanı sevmeye zorlamak akıl almaz bir durum

Kemalistler tarafından linç edilen ve cezaevine attırılan Safiye İnci'nin avukatı, hayatı karartılan genç kızın beraatini istedi ve "Allah ve Peygambere dahi küfredilen bir ülkede bu ceza sayılmazken, bir insanı sevmeye zorlanmak ve kanaatinden dolayı cezaevine atılmak modern dünyamızda akıl almaz bir durumdur" ifadesinde bulundu.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:15
Safiye İnci'nin avukatı: Bir insanı sevmeye zorlamak akıl almaz bir durum

Kemalist bir arkadaşının ağır tahrikine karşılık M. Kemal'e yönelik tepki sözleri nedeniyle hedefe konulan Safiye İnci hakkında soruşturma başlatılmış ve sonrasında İnci tutuklanmıştı.

Safiye İnci'nin avukatı Bülent Demir ise müvekkilinin suçsuz olduğunu, söz konusu videoda vicdani kanaatlerini dile getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Müvekkilim hakkında iddia edilen suç oluşmamıştır. Müvekkilim Kemalizm'i sevmeyen, mütedeyyin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Allah ve Peygambere dahi küfredilen bir ülkede bu ceza sayılmazken, bir insanı sevmeye zorlanmak ve kanaatinden dolayı cezaevine atılmak modern dünyamızda akıl almaz bir durumdur. 5816 sayılı Kanun'un (M. Kemal Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun) sorgulanması gerektiğini düşünüyorum."

Demir, müvekkilinin beraatini, mahkeme farklı kanaatteyse adli kontrol şartıyla veya kefaletle serbest bırakılmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararı açıklayan Hakim Pınar Ergut, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip davayı erteledi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:15
  1. Safiye İnci

YORUM YAZ

  • abidinabidin2 dk önce
    kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama sevmiyorsanda içinde kalsın kardeşim. Sevmediğin dediğin kişi bu ülkenin kurucusu ve milyonlarca seveni var. sevenlere saygı duymalısınız,onları üzecek kışkırtacak sözlerden ve eylemlerden kaçınacaksınız.
  • mutmainemutmaine40 dk önce
    Allah ve Peygambere dahi küfredilen bir ülkede....
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