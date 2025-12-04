  • İSTANBUL
Safi Arpaguş, Amasya'da

Safi Arpaguş, Amasya'da

Amasya’da yarın yapılacak cami açılışı öncesi kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Valilik ve Belediye’yi ziyaret ederek hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Amasya’da 5 Aralık Cuma günü Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nde gerçekleşecek cami açılışı öncesi kente gelen Safi Arpaguş, gün boyunca protokol temaslarında bulundu.

 

Safi Arpaguş, ilk olarak Amasya Valisi Önder Bakan’ı makamında Başkanı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Arpaguş, daha sonra Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile bir araya geldi. Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.

