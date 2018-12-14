0553 313 94 23

Saffet Sancaklı'dan flaş sözler: 20 sene kafa attık

TBMM Genel Kurulunda, devam eden bütçe görüşmelerinde gergin anlar yaşanırken, Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı'nın konuşması Meclis'te gülüşmelere neden oldu.

14 Aralık 2018 Cuma 11:29
Saffet Sancaklı'dan flaş sözler: 20 sene kafa attık

TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerinde, gerginlikler oluşurken, MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı'nın sözleri Genel Kurul'da gülüşmelere neden oldu.

"Biz 20 sene kafa attık"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Genel Kurul'da yaşanan gerginlikler sonrası söz alarak, "Gecenin bu saatinde, bu gerginliğinde bile bir sporcu kardeşim mesele olunca sporun ne kadar birleştirici olduğu gördük. Hepimizi bir anda birleştirdi. Onun için, demek ki Alpay ile beni biraz daha fazla konuşturmanız lazım gerginlik olduğu zaman. Alpay ile benim bir kusurumuz var. Biz futbol oynadık. Bir futbol topu yarım kiloya yakındır. 70-80 kilometre hızla gelen yarım kiloluk bir cisme biz 20 sene kafa attık. Ufak tefek hatalarımızda da bizi lütfen mazur görün." sözleri, Genel Kurul'da gülüşmelere yol açtı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:29
  1. Kocaeli
  2. Saffet Sancaklı
  3. MHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BKM Express’le Migros ve Macrocenter'da 'cep'ten ödeme kolaylığı
    1. BKM Express’le Migros ve..
    2. Akhisarspor'un ilk Avrupa macerası iyi..
    3. Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
    4. e-Devlet'te bir hizmet daha!
    5. Husilerden Kaşıkçı çağrısı! 'Esir..
    6. Bakan altını olanlara müjdeyi verdi!
    7. Quaresma, Beşiktaş'ta daha hırçın
    8. "Kamu görevlisinin hediye almaması..
    9. Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de
    10. ANALİZ - Fransa'da basın özgürlüğü..
    11. Malezya'da muhalefet partisi UMNO'dan..
    12. İİT Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri..
    13. Somali'de gösteri ve çatışmalarda en..
    14. Lifecell mobil internette yeni dönemin..
    15. GRAFİKLİ-Myanmar üzerindeki..
    16. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    17. "Çatıya güneş elektrik santrali" için..
    18. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya..
    19. Altın tahvili ihracı başlıyor
    20. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi