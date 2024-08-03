Safer ayı ne zaman? Safer ayı ne oluyor?

Hicri yeni yıl Muharrem ayının ardından Safer ayı geliyor. Peki, Safer ya ı bu sene ne zaman başlıyor?

Safer ayı ne zaman?

4 Ağustos Pazar akşam ezanının ardından Safer ayı girecek. Safer ayının ardından 4 Eylül 2024'te Rebiülevvel ayı başlayacak.

Safer ayının uğursuz mudur?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Cübbeli Ahmet Hoca, Safar ayı için dua

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Safer ayının son çarşamba gecesi okunmasını tavsiye ettiği dua şöyle:

12 kere: el-Fâtiha Sûre-i Celîlesi, ilk başta Eûzü, her birinin başında besmele ile okunur.

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100 kere: «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ.»

100 kere: «بِسْمِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّم۪يعُ الْعَل۪يمُ.»

100 kere: «لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظ۪يمِ.»

27 kere Kadr (İnnâ Enzelnâ) Sûresi: ﷽ ﴿ اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِۚ + وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِۜ + لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍۜ + تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ

وَالرُّوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍۙۛ + سَلَامٌ۠ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

100 kere: «يَا خَالِقُ!»

100 kere: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ.»

Sonunda şu salevât-ı şerîfe okunur:«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْل۪يمًا.»