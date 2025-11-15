  • İSTANBUL
Dünya Filistin’den 9 ülkeye Gazze teşekkürü
Dünya

Filistin’den 9 ülkeye Gazze teşekkürü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Filistin’den 9 ülkeye Gazze teşekkürü

Filistin yönetimi, Türkiye’nin de aralarında olduğu 9 ülkenin Gazze tasarısına desteğini memnuniyetle karşıladı.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan açıklamada, Türkiye, ABD, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün destek verdiği bildirinin önemi ifade edildi.

Açıklamada, Gazze tasarısının "kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz ulaşımının sağlanması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yeniden imar sürecine derhal geçilmesi" açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiği" vurgulanan açıklamada, Filistin yönetiminin "toprağı, halkı ve kurumlarıyla Gazze Şeridi'nin tüm sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğu" kaydedildi.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülkenin açıklamasında, ABD tarafından hazırlanan ve şu anda BMGK nezdinde değerlendirilen Gazze tasarısına ortak desteklerini ifade ettikleri belirtilmişti.

29 Eylül'de açıklanan Gazze'de barış planının söz konusu tasarıda desteklendiğine ve Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki toplantılarda katılımcı ülkeler tarafından da desteklendiğine atıf yapılmıştı.

 

1
