Müslümanlar için mübarek olan Hicri aylardan biri olan safer ayı 30 Eylül'de idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayından sonra ikinci ay olan safer ayı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Safer ayı ne kadar sürecek? Safer ayı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Safer ayı ne kadar sürecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayı 30 Eylül 2019 Pazartesi günü idrak edilmeye başlandı. Safer ayının bitişi ise 28 Ekim 2019 tarihine denk gelecek.

Safer ayında hangi ibadetler yapılmalı?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

Safer ayının uğursuzluk ve bela getirdiği rivayeti doğru mudur?