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Yerel Şafak vakti ‘suç örgütü’ operasyonu
Yerel

Şafak vakti ‘suç örgütü’ operasyonu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bucak ilçesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Z.Ü Liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:37:00 -
Şafak vakti ‘suç örgütü’ operasyonu

Yapılan Katran operasyonunda, örgüt lideri Z.Ü’nün de aralarında bulunduğu A.Ü, İ.E,VS, F.G, Ü.Ö,B.K, H.G, U.E, A.A, F.T, S.G, M.D.Ö, isimli örgüt üyelerinin bulunduğu 2’si tutuklu olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Operasyon da 1 ruhsatsız sigsauer marka tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 4 adet pompalı tüfek ve 12 adet dijital materyale el konuldu.

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