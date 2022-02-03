  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme!
Gündem

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2022-02-03 16:53:00 - 2022-02-03 17:24:18
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme!

Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bununla birlikte cinayetle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edilmişti, cinayet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Dünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu
Dünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu

Dünya

Dünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay