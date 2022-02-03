Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme!

Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bununla birlikte cinayetle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edilmişti, cinayet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.