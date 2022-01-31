Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yakalanan 11 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.
27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda çıkan silahlı saldırıda Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.
Türkiye'yi sarsan cinayet sonrasında ekipler kaçan şüphelilerin peşine düşmüştü. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edilirken şahısların gözaltı süresi talep üzerine cuma gününe kadar uzatıldı.