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Sadun Boro'nun eşi Bodrum'da hayatını kaybetti

84 yaşında yaşlılık ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Boro, Marmaris'te toprağa verilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:47:27 -
Sadun Boro'nun eşi Bodrum'da hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Yelkenli teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk denizci Sadun Boro'nun eşi Oda Boro, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir haftadır ilçedeki bir özel hastanede yaşlılık ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Boro, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oda Boro'nun cenazesinin yarın Marmaris'in Karacasöğüt Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sadun Boro, Marmaris ilçesinde 5 Haziran 2015'te tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitirmiş, Karacasöğüt Mahallesi'nde defnedilmişti.

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