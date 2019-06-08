0553 313 94 23

Sadr artık cuma namazına katılmayacak

Sadr Hareketi lideri Mukteda Es Sadr, bundan sonra halkla birlikte cuma namazı kılmayacağını duyurdu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:59
Sadr artık cuma namazına katılmayacak

Sadr Hareketi lideri Mukteda Es Sadr’ın bundan sonra kalabalıklar içerisinde cuma namazına katılmayacağı bildirildi.

Rudaw'ın haberine göre Mukteda Sadr'a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed Iraki, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, Sadr'ın bundan sonra halkla birlikte cuma namazı kılmayacağını belirtti.

“Bazı şahıslar yaptıkları sorumsuzca hareketlerin sevgiden kaynaklandığını sanıyor. Sadr aldığı kararla bundan sonra toplu cuma namazına iştirak etmeyecek” diyen Iraki, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sadr, Küfe Cami'nde halkla birlikte namaz kıldığında ya da sonrasında bazı kişiler namaz kılınan yeri kutsayarak, öpüyor. Söz konusu hareket uygarlık dışı ve yanlış bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Ayrıca namaz ve hutbe sırasında sayısız selfinin de çekilmesi rahatsızlık yaratıp, orada bulunanların namaz kılmaktan çok Sadr'ı görmek adına bulunduğu izlenimi yaratmaktadır. Bu nedenle de Mukteda Sadr, bundan sonra cuma namazında hazır bulunmama kararı aldı.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:59
  1. Mukteda Es Sadr

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çalışan ebeveynler yaz tatilini çocukları için nasıl planlamalı?
    1. Çalışan ebeveynler yaz tatilini..
    2. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na kötü..
    3. Isparta'da Gül Festivali
    4. Kocaeli'deki yangın
    5. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    6. Hak-İş daha fazla dayanamadı! 11..
    7. Eşini ve çocuğunu beklerken maganda..
    8. İskoçya-AB ilişkileri yorumu İspanyol..
    9. 300 bin liralık gri kategorideki kadın..
    10. MSB:"Niğde/Çamardı Demirkazık Dağı..
    11. Salih Uçan Fenerbahçe'ye vedasını..
    12. Boş arazide erkek cesedi bulundu
    13. Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5..
    14. Eroğlu: Alenen çalmışlar
    15. Vali Gürel, uygulama noktalarında..
    16. Pazaryeri’nde yağmur ve şükür duası
    17. Sulama kanalında akıntıya kapılan genç..
    18. Şehit Yasin Çubuk’un babaannesi vefat..
    19. Anız yangını odunluğu kül etti
    20. Başkale'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    21. "Euro Hockey Club Challenge III 2019..
    22. Kayserispor Emrah’ı listeye aldı
    23. Bingöl’de ağır yaralanan vatandaş,..
    24. Sadr artık cuma namazına katılmayacak
    25. Karaman’da uyuşturucudan gözaltına..
    26. Azerbaycanlı öğrencilerden Ermeni..
    27. Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar..
    28. Samsunspor ayrılığı resmen açıkladı
    29. Otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı
    30. Bin 400 kiloluk boğa rekora koşuyor
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!