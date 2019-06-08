Sadr artık cuma namazına katılmayacak

Sadr Hareketi lideri Mukteda Es Sadr’ın bundan sonra kalabalıklar içerisinde cuma namazına katılmayacağı bildirildi.

Rudaw'ın haberine göre Mukteda Sadr'a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed Iraki, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, Sadr'ın bundan sonra halkla birlikte cuma namazı kılmayacağını belirtti.

“Bazı şahıslar yaptıkları sorumsuzca hareketlerin sevgiden kaynaklandığını sanıyor. Sadr aldığı kararla bundan sonra toplu cuma namazına iştirak etmeyecek” diyen Iraki, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sadr, Küfe Cami'nde halkla birlikte namaz kıldığında ya da sonrasında bazı kişiler namaz kılınan yeri kutsayarak, öpüyor. Söz konusu hareket uygarlık dışı ve yanlış bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Ayrıca namaz ve hutbe sırasında sayısız selfinin de çekilmesi rahatsızlık yaratıp, orada bulunanların namaz kılmaktan çok Sadr'ı görmek adına bulunduğu izlenimi yaratmaktadır. Bu nedenle de Mukteda Sadr, bundan sonra cuma namazında hazır bulunmama kararı aldı.”