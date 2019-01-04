Sadık Doğruer kimdir | nerelidir?

Sadık Doğruer kimdir?

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti İzmir Kınık Belediyesi Başkan Adayı olacağı iddia edilen Sadık Doğruer'in kim olduğu araştırılıyor. Sadık Doğruer'in 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Ak Parti Kınık ilçe başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. İşte Sadık Doğruer hakkında merak edilen detaylar...

1970’te İzmir’de doğdu. 1994 yılında Dokuz Eyülül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mazun oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi “Sağlık Kurumları İşletmesi ve Yöneticilik” bölümünde Yüksek Lisans yaptı.1994-1995 yıllarında Afyon Dinar Merkez Sağlık Ocağı’nca tabip olarak görev yaptı. 1996 yılında Kınık Sağlık Merkezi’nde göreve başladı. Kınık’ta Sağlık Grup Başkanlığı, İşyeri Hekimliği ve Aile Hekimliği görevlerinde bulundu. 2009 Ak Parti Kınık Belediye Başkan Adayı oldu.Dr. Sadık Doğruer, mesleki görevlerinin yanı sıra Kınık ve Balkanlılar Kültür Dayanışma Derneği Başkanlığı, Ege Balkan Türkleri Federasyonu Genel Sekreterliği ve Balkan Gündemi Dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

2009 yılından beri Kınık ve Bergama’nın Bölge Hastanesi konumunda olan Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten Doğruer, 1996 yılından beri Kınık’ta yaşamakta, evli ve bir çocuk babası.