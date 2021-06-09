Şadi Yazıcı’nın annesi vefat etti
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın annesi Türkan Yazıcı ebediyete yürüdü. 71 yaşındaki Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Haber Merkezi
Türkan Yazıcı’nın naaşı bugün Tuzla İstasyon Mahallesi Çiçekçiler Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı’na defnedilecek. Annesine bağlılığı ile bilinen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Canından can bulduğum Annem Cenab-ı Hakk’ın rahmetine rücu etti. Rabbimden anneme rahmet niyaz ediyorum. Lütfen dualarınızı esirgemeyin” dedi. Akit Medya olarak merhume Türkan Yazıcı’ya Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor, yakınları ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.