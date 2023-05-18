Sadettin Saran'dan Ali Koç'un canını sıkacak cevap

Fenerbahçe başkanlığı için en güçlü adaylar arasında gösterilen ünlü iş insanı Sadettin Saran, adaylık konusuyla ilgili ilk kez net konuştu.

"Ben gelince düzelecek"

Bir organizasyonda gençlerle buluşan Saran, bir taraftarın "Fenerbahçe'nin gidişatından memnun değilim. Doğduğumdan beri Galatasaray kazanamamıştı" demesi üzerine "Ben gelince düzelecek" cevabını verdi. Heyecanlanan salondaki gençler, Saran'ı alkışladı.

Ali Koç, 'Hodri meydan' demişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son yaptığı açıklamada bir adayın çıkması halinde seçime gideceğini söylemişti. Koç kongredeki konuşmasında, "Bir aday bulana kadar lütfen altımızı oymayın. Aday bulun gereğini yapacağım. Bir başkan bulun, seçime gideceğim" demişti.