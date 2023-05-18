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Spor Sadettin Saran'dan Ali Koç'un canını sıkacak cevap
Spor

Sadettin Saran'dan Ali Koç'un canını sıkacak cevap

Yeniakit Publisher
2023-05-18 03:28:00 -

Bir organizasyonda gençlerle buluşan ünlü iş insanı Sadettin Saran, Fenerbahçe için adaylığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe başkanlığı için en güçlü adaylar arasında gösterilen ünlü iş insanı Sadettin Saran, adaylık konusuyla ilgili ilk kez net konuştu.

"Ben gelince düzelecek"

Bir organizasyonda gençlerle buluşan Saran, bir taraftarın "Fenerbahçe'nin gidişatından memnun değilim. Doğduğumdan beri Galatasaray kazanamamıştı" demesi üzerine "Ben gelince düzelecek" cevabını verdi. Heyecanlanan salondaki gençler, Saran'ı alkışladı.

Ali Koç, 'Hodri meydan' demişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son yaptığı açıklamada bir adayın çıkması halinde seçime gideceğini söylemişti. Koç kongredeki konuşmasında, "Bir aday bulana kadar lütfen altımızı oymayın. Aday bulun gereğini yapacağım. Bir başkan bulun, seçime gideceğim" demişti.

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