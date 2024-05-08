Sadettin Saran, Ali Koç'a cuma gününe kadar süre verdi!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran gelişmesi yaşanıyor. Yazılı bir açıklama yapan Saran, Ali Koç'un göreve devam etmemesi durumunda başkanlık görevine talip olduğunu daha önce ifade ettiğini hatırlattı ve Koç'a cuma gününe kadar süre verdi.

Galatasaray'la kıyasıya şampiyonluk yarışına giren yaptığı beklenmedik puan kayıplarıyla sarı kırmızılıların 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Daha önce adaylık konusunda açıklama yapan Sadettin Saran bugün bir yazılı açıklama yaparak Ali Koç'un cuma gününe kadar başkan adayı olup olmayacağını açıklamasını istedi.

Saran, Ali Koç'un yeniden aday olamsı durumunda başkanlığa talip olmayacağını ifade ettiğini hatırlattı. Seçimin kısa süre sonra yapılacağını belirten Sadettin Saran, Ali Koç'u beklediğini ifade etti. Saran, başkanın aday olup olmama noktasında ortaya bir irade koymadığını hatırlatarak bu durumun kendisini zora soktuğunu dile getirdi.

"CUMA GÜNÜNA KADAR BEKLEYECEĞİM"

Şampiyonluk yarışındaki şanslarının düşük olduğunu aktaran Saran şu ifadeleri kullandı: "Bu durumun kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, Sayın Başkanın devam edip etmemesi ile ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan Sayın Başkanımıza, kamuoyuna, sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz, Sayın Başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız."

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