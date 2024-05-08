  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medya soytarısını rezil eden çocuk viral oldu! Hükümet düşmanlığı yapan kadın ağzının payını aldı

Cem Garipoğlu'nun elindeki mor lekelerin sırrı ortaya çıktı! Meğer o lekeler…

CHP’den bir liyakat örneği daha! Belediye başkan yardımcılarından biri kayınbiraderi biri bacanağı

Fransa’da lise öğrencilerinin aldığı karar “Gazze'de ateşkes sağlanana kadar derslere girmeyeceğiz.”

Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması!

CHP kendi vekilini Saadet’te unuttu! 5 aydır ne arayan var ne de soran

İzmir'de HDP parti binasından çıkanlar şaşırtmadı! PKK için bağış kutusu ve dağa gönderilenlerin listesi

CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

8 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

8 Mayıs 1735: Mirzâzâde Şeyh Mehmed Efendi'nin vefatı (Şeyhülislam)
Spor Sadettin Saran, Ali Koç'a cuma gününe kadar süre verdi!
Spor

Sadettin Saran, Ali Koç'a cuma gününe kadar süre verdi!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 13:46:00 -
Sadettin Saran, Ali Koç'a cuma gününe kadar süre verdi!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran gelişmesi yaşanıyor. Yazılı bir açıklama yapan Saran, Ali Koç'un göreve devam etmemesi durumunda başkanlık görevine talip olduğunu daha önce ifade ettiğini hatırlattı ve Koç'a cuma gününe kadar süre verdi.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran gelişmesi yaşanıyor. Yazılı bir açıklama yapan Saran, Ali Koç'un göreve devam etmemesi durumunda başkanlık görevine talip olduğunu daha önce ifade ettiğini hatırlattı ve Koç'a cuma gününe kadar süre verdi.

Galatasaray'la kıyasıya şampiyonluk yarışına giren yaptığı beklenmedik puan kayıplarıyla sarı kırmızılıların 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Daha önce adaylık konusunda açıklama yapan Sadettin Saran bugün bir yazılı açıklama yaparak Ali Koç'un cuma gününe kadar başkan adayı olup olmayacağını açıklamasını istedi.

Saran, Ali Koç'un yeniden aday olamsı durumunda başkanlığa talip olmayacağını ifade ettiğini hatırlattı. Seçimin kısa süre sonra yapılacağını belirten Sadettin Saran, Ali Koç'u beklediğini ifade etti. Saran, başkanın aday olup olmama noktasında ortaya bir irade koymadığını hatırlatarak bu durumun kendisini zora soktuğunu dile getirdi.

"CUMA GÜNÜNA KADAR BEKLEYECEĞİM"

Şampiyonluk yarışındaki şanslarının düşük olduğunu aktaran Saran şu ifadeleri kullandı: "Bu durumun kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, Sayın Başkanın devam edip etmemesi ile ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan Sayın Başkanımıza, kamuoyuna, sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz, Sayın Başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23