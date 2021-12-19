Sadettin Saran aleyhinde kampanya başlattılar ama! Fenerbahçe taraftarı, Koç'un Türkçe Olimpiyatlarına sponsorluğunu unuttu mu?

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FETÖ'nün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik 3 Temmuz kumpasını, "örgüt" ağzı ile değerlendirerek, şike davalarına ilişkin, "Biliyorsunuz bunu sadece Fenerbahçe yapmadı. Bu Türk futbolunun kara lekesi." ifadelerini kullanan Sadettin Saran, Fenerbahçe kongresinde başkan adayı olacağını açıkladı.

Fenerbahçe taraftarı, 2013 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde konuşurken, FETÖ ağzı kullanan Saran'ın videosunu paylaşarak, ona tepki gösterdi.

Mevcut Başkan Ali Koç da aday!

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç da, kongrede aday olacak. Sarı lacivertlilerin taraftarları, Saran'ın eski videosunu gündeme getirerek aleyhte kampanya başlattılar ama Koç'un Türkçe Olimpiyatları'na sponsor olarak, FETÖ'ye desteğini unuttular. Fenerbahçe'de FETÖ'ye paralel söylemler geliştiren iki ismin başkan adayı olması kafaları kurcalarken, Mustafa Koç'un Fetullah Gülen ile ortaya çıkan tapelerindeki "ananas" ve "tesbih" ifadeleri de zihinlerdeki yerini koruyor.

Bir telefon görüşmesinde, Fethullah Gülen’e rapor veren kişinin, Mustafa Koç ile görüştüklerini ve Gülen tarafından Koç’a gönderilen "tesbih"in hediye olarak teslim edildiğini anlatması tapelere yansımış, telefondaki kişi Koç'a "ananas" gönderildiğini de söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ananas" ve "tesbih" kelimelerinin şifre olduğunu gündeme getirerek, tepkisini, "Bazılarının paralel yapıyı açık açık desteklediğini görüyoruz, bunlara rağmen bu kervan yürümeye devam edecek." ifadeleri ile dile getirmişti.