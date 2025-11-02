  • İSTANBUL
Yerel Sadece Türkiye'de olur: Yolda kalan Tofaş'ı ayaklarıyla ittirdi!
Sadece Türkiye'de olur: Yolda kalan Tofaş'ı ayaklarıyla ittirdi!

Diyarbakır’da bir kişi, yolda kalan Fiat Tofaş marka aracı, başka bir aracın kaputunun üzerine oturup ayakları ile ittirdi. Trafiğin tehlikeye atıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken yolda kalan Fiat Tofaş marka aracı bir türlü çalıştıramayan şoför ve içindekiler, buldukları yöntemle hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. Başka bir aracın kaputuna oturan bir kişi, bozulan aracı ayakları ile ittirmeye çalıştı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

