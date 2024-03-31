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Yerel Sadece tek aday var! İşte seçimin en kısa pusulası
Yerel

Sadece tek aday var! İşte seçimin en kısa pusulası

Yeniakit Publisher
2024-03-31 14:58:00 -
Sadece tek aday var! İşte seçimin en kısa pusulası

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Hilal beldesinde 2 bin 273 seçmenin, Şeyhan İlk ve Ortaokulu'ndaki 8 sandıkta, saat 07.00'den itibaren oy verme işlemi başladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Hilal beldesinde 2 bin 273 seçmenin, Şeyhan İlk ve Ortaokulu'ndaki 8 sandıkta, saat 07.00'den itibaren oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, sadece bir aday olduğu için 4,5 santimetre uzunluğunda en kısa pusulada oy kullanıyor.

Şeyhan İlkokulu 1030 nolu sandıkta oyunu kullanan Benek, partisinin kendisini tekrar beldede aday gösterdiği için mutlu olduğunu, 5 yıl daha belde için en iyi hizmeti vermeye çalışacağını söyledi.

"Hizmetkar olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Daha önce 3 dönem seçildiğini anımsatan Benek, "2009 yılından bu yana görev yapıyorum. Allah'ın izniyle belde halkına en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 5 yıl daha bize ruhsat verilecek. Bu sorumlulukla vatandaşların hizmetindeyiz. Onlara layık ve hizmetkar olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Beldede basketbol, futbol sahası, oyun alanları, mesire alanı, gençlik merkezi, belediye binası gibi birçok hizmet gerçekleştirdiklerini ifade eden Benek, beldenin ihtiyaçlarına göre 5 yıl boyunca hizmet sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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Belde sakinlerinden Agit Benek de seçimde vatandaşlık görevini yerine getirerek, oyunu kullandığını belirtti.

Benek, "Beldemizde herkes başkanı seviyor. Herkes memnun ondan. Geçmiş dönemdeki seçimlerde oyların çoğunluğunu aldı. Bu sefer diğer partiler aday göstermedi. Bu seçimde tek adayımız vardı. Memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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