THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Sadece sokak hayvanlarını beslemek istedi... Bu hale getirdiler!

Esenyurt'ta bir kadın, sokak hayvanlarını beslerken 2 kadın tarafından darp edildi. Yüzü yara içinde kalan kadının, darp edildiği sırada parmağı da ısırıldı.

09 Kasım 2018 Cuma 10:01
Sadece sokak hayvanlarını beslemek istedi... Bu hale getirdiler!

Olay, önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi İddiaya göre 59 yaşındaki Melahat Çelik isimli kadın, gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyordu. Sokak üzerinde bir köşeye yem bırakan Çelik'in yanına iki kadın yaklaştı. İddiaya göre, kadınlar Çelik'le sokağa yemek bırakmaması diye tartıştı.

"Neden hayvanları besliyorsun?"

Kadınlar Çelik'e "Neden hayvanları besliyorsun" diyerek uyarıda bulundu. Bir süre sonra iki kadın ve Çelik arasında tartışma başladı. Tartışmanın neticesinde iki kadın iddiaya göre Çelik'i darp edip parmağını ısırdı ve yüzüne vurmaya başladı. Ağır şekilde darp edilen Çelik hastaneye giderken tedavi olduktan sonra darp raporu aldı.

Esenyurt İlçe Emniyeti'ne şikayette bulunan kadın yaşadığı olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çelik'i darp ettiği iddia edilen kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

"Onu da bizi de Allah yarattı dedim"

Yaşanan olayı anlatan Çelik yolda giderken hayvanları gördüğünü ve arabada olan yiyecekleri hayvanlara vermek için durduğunu söyleyerek, "O anda köşeden hiç tanımadığım bilmediğim iki bayan geldi. ‘Sen neden besleme yapıyorsun dediler' kızgın bir şekilde üstüme yürüdüler. Ne var dedim bende onu da bizi de Allah yarattı dedim. Sonra telefonu birisi yüzüme vurdu. Diğeri de parmağımı ağzına aldı ama kırarcasına parmağımı bırakmadılar ısırdılar. Diğeri de saçlarımı yolup tekme attılar. Burada darp edildim. Bu köşeden çıkıp geldiler. Ben rica ediyorum bu konuya acil bir çözüm üretsinler. Ben insanı görevimi yapıyorum. Tabii ki onları doyurup besleyeceğiz bu bizim insani görevimiz" dedi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:01
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. sokak hayvanları
  4. darp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Didier Drogba son maçına çıktı ve emekli oldu!
    1. Didier Drogba son maçına çıktı ve..
    2. Berat Albayrak: Büyük sürpriz yakında
    3. Borsa piyasaya düşüşle başladı
    4. Olay iddia: Süleyman Soylu İstanbul’u..
    5. Galatasaray ile Kayserispor 45...
    6. İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz..
    7. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ersun..
    8. FED kararı sonrası dolar yükselişe geçti
    9. MGK personel alımları ne zaman?
    10. Sadece sokak hayvanlarını beslemek..
    11. OHAL Komisyonu'ndan kritik açıklama
    12. OHAL Komisyonu göreve iade edilenler
    13. Ezanı Türkçeleştirmenin hata olduğunu..
    14. Meteoroloji'den uyarı! Marmara'ya..
    15. Diyanet 8 bin 489 personel alımı ne..
    16. AK Parti'de Ankara için 4 isim!
    17. 'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız..
    18. Her gün Bayık ve Karayılan'la..
    19. Diyanet binlerce personel alımı yapıyor
    20. Emine Erdoğan himayesinde..
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?