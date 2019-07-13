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Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

Obez veya fazla kilolu olmayan kişiler de bile bağırsaklarında yaklaşık 3-4 kilo zehir içerebilir.Buna ek olarak, şiddetli alerjilere sahip, aşırı stresli kişilerde veya obez kişilerde daha fazla olabilir. Sağlıklı beslenmenin yanında bu içecekle beraber 3 haftada zehirleri atacaksınız.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:35
Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

Kötü beslenme alışkanlıkları düzgün tedavi edilmediği sürece ömür boyu sürebilen sindirim bozukluklarına neden olabilir.

Bağırsakta atık birikimi vücutta çeşitli dengesizliklere neden olabilir. Dahası, bir dizi sağlık ve kilo probleminin altta yatan nedeni olabilir.

Önce yapmanız gereken limonu, deniz tuzu, organik elma sirkesini ve zencefili içeren bu basit ev yapımı tarifi yardımıyla bağırsakları temizlemektir.

Bağırsaklarınızdan kilolarca toksin çıkartan karışım...

İçindekiler

  • Organik elma sirkesi – 1 Çorba kaşığı
  • Organik limon suyu – 2 çorba kaşığı 
  • Organik zencefil – 1 yemek kaşığı
  • Deniz tuzu – bir tutam(az miktarda)
  • 1 bardak içme suyu

1 bardak içme suyunu kaynatip içine tuzu ilave edin iyice karıştırın. Ardından, zencefili, limon ve elma sirkesini ekleyin ve iyice karıştırın. Kahvaltıdan önce her sabah boş bir mideye bir bardak içiniz.

Bu içecek elma sirkesi ve limonda olan antioksidanlar açısından zengin, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve temizlemek için birebirdir. Tehlikeli zehirleri vücuttan atıp enfeksiyonlarla ve hastalıklarla mücadele edecek, güçlü mineraller ve vitaminlerce zengindir.

Alternatif bağırsak temizleyen ev yapımı ilaç

Bu iki malzemeden oluşan ev yapımı ilaç bağırsağınızdan kilolarca atığı temizleyecek.

Bağırsak temizliği vücudunuzdaki toksinlerden kurtulup sindirim sisteminize yeni bir başlangıç yaptırmanızı sağlayacaktır.

Bu ev yapımı içecek kolay, nazik ve sonuç verici. Bu hızlı bir bağırsak temizlemesi değil, sadece vücudunuzun kötü atığı filtreleyerek sadece yararlı bakteriyi sindirim sisteminizde tutmasını sağlıyor.

Bu maddelerden birincisi bildiğimiz her mutfakta bulabileceğiniz elma sirkesi. Elma sirkesi tıbbın uzun bir süredir birçok sağlık sorunuyla mücadelede faydalandığı bir içerik. Ucuz ve sadece bağırsağınıza değil vücudunuzun geri kalan kısmına da faydaları var. 

Sadece 10 Dakikada Karnınızdaki Şişkinliği Tamamen yok eder. İnanması zor fakat gerçek.

Göbek şişmesi veya şişkinlik sıklıkla ciddi bir tıbbi durumdan ziyade aşırı yemeye bağlı olmakla birlikte, hava yutma, IBS (İrritabl Bağırsak Sendromu), yumurtalık kistleri, bağırsak tıkanıklığı, gebelik, PMS, miyomlar, kilo alma, laktoz intoleransı vb. nedenlere de bağlı olabilir.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:35
  1. Bağırsak temizleyen ev yapımı ilaç
  2. elma sirkesi
  3. limon suyu
  4. zencefil
  5. deniz tuzu
  6. içme suyu
  7. toksin
  8. Bağırsak

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