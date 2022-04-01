Sadece patates kullanarak beyaz saçlardan kurtulun! Kesin çözüm

Saçlarınızı kimyasal maddelerle kapamak yerine, size doğal bir yöntem önereceğiz. Beyaz saç en fazla da bayanların estetik yapısını bozmaktadır. Günümüzde 45 yaşını doldurmuş nüfusun %50'sinin saçlarının beyazladığına denk geliyoruz. Herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen, çoğu kişi beyaz saçların görünmemesi için bir çok yol deniyor.

Patates maskesi

Patates kabuğunda içerisinde bulunan sıvı, saçı doğal yoldan nemlendirmek ve koyulaştırmak için en geleneksel yollardan biridir. Patates içindeki sıvı, saçınızı güçlendirme ve yoğun renk verme özelliği taşımaktadır.

Saç için patates kürü nasıl yapılır?

5-6 tane patatesin kabuğunu soyun. Bu kabukları büyük bir tencereye koyun. İki litrede su ekleyin tencereye. Kabukları 20-30 dakika kaynamaya bırakın. Bu işlemden sonra kabukları süzgeçle yardımıyla süzün. Kabukları çöpe atabilirsiniz. Bize burada suyu lazım olacak. Bu suyun tamamen soğumasını bekledikten sonra eski bir şampuan şişesine doldurabilirsiniz. Artık kürümüz hazır.

Saç için Patates Kürü nasıl uygulanır

Saçınızı şampuan ve saç kremi ile yıkayın. Çünkü beyaz saçlar her zaman daha kuru ve kırılgan olurlar. Nemlendirmeniz gerekir. Saç kremi ile yıkarken, saç kremini 2-3 dakika saçınızdan beklettikten sonra durulayın.

Saçınızı saç kremi ile yıkadıktan sonra hazırladığımız kürden dökün saçınıza. Ama durulamayın. Havluyla saçınızı kurulayın ve istediğiniz gibi şekillendirin.

Haftada 2-3 kere uygulamayı yapmanız yeterli olacaktır. Bir süre sonra artık beyazlarınızın daha az farkedilir olduğunu göreceksiniz. Sabırlı olun, bu süre zaman gerektirebilir.