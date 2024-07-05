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Gündem Sadece İçişleri bakanlığı Göç idaresinde olması gereken Suriyelilerin kimlik bilgilerini Ümit Özdağ mı sızdırdı? ‘Ayaklan İstanbul!’
Gündem

Sadece İçişleri bakanlığı Göç idaresinde olması gereken Suriyelilerin kimlik bilgilerini Ümit Özdağ mı sızdırdı? ‘Ayaklan İstanbul!’

Yeniakit Publisher
2024-07-05 11:56:00 -

Sadece İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nda bulunan bilgilerin nasıl olup da sızdığı henüz bilinmiyor. Göç idaresi “Verilerin hangi tarihte alındığının tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." diye açıklama yapınca akıllara Ümit Özdağ’ın Halk TV’de yaptığı konuşmalar geldi.

Sadece İçişleri Bakanlığı Göç idaresinde olması gereken Suriyelilerin kimlik bilgilerini kim sızdırdı? Herkes bunu konuşurken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın konuşması tekrar gündeme geldi.

‘AYAKLAN İSTANBUL!’

Göçmenlere karşı ırkçı gösteri çağrılarının yapıldığı Telegram gruplarında ‘Ayaklanma’ çağrıları yapılarak Türkiye’de kayıtlı 3,3 milyon Suriyeli sığınmacıya ait isim, telefon numarası, adres gibi birçok bilginin bulunduğu pasaport bilgileri dolaşmaya başladı. Sadece İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nda bulunan bilgilerin nasıl sızdığı bilinmiyor.

İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı anlaşılmıştır." Dedi. Göç İdaresi ise "Bilgilerin, güncel verilerle uyuşmadığı tespit edilmiştir. Verilerin hangi tarihte alındığının tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." Diye açıklama yapınca akıllara Ümit Özdağ’ın bir TV kanalında yaptığı konuşmalar geldi.

Ümit Özdağ Halk TV’de yaptığı konuşmada; “Ben senelerdir bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim. Polis yetiştirdim. Bu insanlar bana güveniyorlar ve beni seviyorlar ve açıp ta bana bilgi de veriyorlar…” demişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Türkiye’de yaşayan milyonlarca Suriyeliye ait pasaport bilgileri, Telegram uygulamasında ırkçı çağrıların yapıldığı gruplarda paylaşılıyor.

Gruplarda belgeleri paylaşan “ayaklanist” adlı bir kullanıcı bütün adresleri çıkarmayı vaad ediyor.

Ad, adres, telefon numarası bilgilerin yer aldığı listelerin hangi kaynaktan Telegram gruplarına sızdığı bilinmiyor.

Suriyelilerin pasaport bilgileri sadece İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nda bulunuyor.

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Yorumlar

serikli

allah bu milleti karıştırmak isteyen mahlukata hainlere münafıklara fırsat vermesin.Rabbim fitneden bu milleti muhafa eylesin.lanet olsun fitneye ve fitneyi yaymak isteyenlere

İbrahim Alkılıç

Göç idaresinde çok hain var, çook! Göç idaresi yönetimi ile bakanlık derin uykudalar, maalesef.
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