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Sağlık Sadece bir tatlı kaşığı yeterli... Öksürüğü anında kesiyor
Sağlık

Sadece bir tatlı kaşığı yeterli... Öksürüğü anında kesiyor

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte öksürük olayları artmaya başladı. Vücut için doğal antioksidan olan "sumak çayı" ise öksürüğe karşı bire bir.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 18:01:00 -
Sadece bir tatlı kaşığı yeterli... Öksürüğü anında kesiyor

Salata ve ekşili dolma gibi lezzetlerin vazgeçilmez bitkisi olan sumağın çayı doğal antioksidan. Bir tatlı kaşığı sumağı bir bardak suyun içerisine koyarak cezvede kaynatabilirsiniz. Birkaç dakika kaynadıktan sonra sumak çayını içebilirsiniz.

Sumak çayının faydaları

- Kronik faranjite iyi gelir

- Boğaz ağrısı, balgam gibi şikâyetleri azaltır

- Öksürüğe iyi gelir

- Kanser türlerine karşı koruyucu etkisi vardır

- Enfeksiyona karşı korur

Sumak çayının yan etkisi var mı?

İlaç kullananlar ve hamileler sumak çayını kullanırken hekime danışmalıdır. Ayrıca uzmanlar kronik rahatsızlığı olanların da sumak çayı içmeden mutlaka hekime danışılması gerektiğini belirtiyor.

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