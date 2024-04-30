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Kadın - Aile Sadece bir çay kaşığı yetiyor! Aynayı tertemiz yapıyor... Gün size kalsın
Kadın - Aile

Sadece bir çay kaşığı yetiyor! Aynayı tertemiz yapıyor... Gün size kalsın

Yeniakit Publisher
2024-04-30 19:27:00 - 2024-05-01 09:03:22
Sadece bir çay kaşığı yetiyor! Aynayı tertemiz yapıyor... Gün size kalsın

Ayna temizliği birçok insan tarafından sıklıkla tekrarlanabiliyor. Çünkü temizlenmediğinde kötü bir görüntü ortaya çıkartabiliyor. Öte yandan ayna temizliğinin basit bir yöntemi bulunuyor. Zira bir malzemeden bir çay kaşığı eklenmesi yetiyor. Detaylar haberimizde…

Ayna temizlemenin birçok farklı yöntemi bulunuyor. Ayrıca birçok insan çeşitli yöntemlerle sıklıkla evindeki aynaları temizleyebiliyor. Zira zamanla aynalarda parmak izlerinin veya farklı lekelerin oluştuğu görülebiliyor. Temizlenmediğinde ise kötü bir görüntü oluşturabiliyor.

Öte yandan bu noktada ayna temizliğinin pratik bir yolu bulunuyor. Ayrıca söz konusu yöntemde sadece bir çay kaşığı sirke eklenmesi, aynayı tertemiz yapabiliyor.

AYNA TEMİZLEMENİN BASİT YOLU

Ayna temizlemenin basit yolu pek çok insanın ihtiyacı haline dönüşebiliyor. Çünkü bazı yöntemler uğraştırıcı olabiliyor. Nitekim basit yöntemlerden biri şu şekilde gerçekleşiyor;

· 1 çay kaşığı sirke, bulaşık parlatıcısı ve bulaşık deterjanı su ile karıştırılarak bir sprey şişeye doldurulur.

· Hazırlanan karışım güzelce çalkalanır ve temizlenmesi gereken aynalara püskürtülür.
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· Devamında cam silme bezi ya da mikrofiber bez ile dikey veya yatay hareketlerle ayna temizlenir.

· Bu sayede aynanın pratik bir şekilde adeta tertemiz olduğu görülebilir.

Not: Aynaların üretim malzemesi farklı hassasiyet gösterebilir. Eğer yukarıdaki yöntem mevcut aynaya zarar verebilecek nitelikteyse, uygulanması tavsiye edilmez.

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