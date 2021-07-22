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Gündem Sadece adı Türk! Operasyonel yayın organına Fahrettin Altun'dan sert tepki: Habertürk'ü kınıyoruz!
Gündem

Sadece adı Türk! Operasyonel yayın organına Fahrettin Altun'dan sert tepki: Habertürk'ü kınıyoruz!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 21:05:00 - 2021-07-22 21:08:12
Sadece adı Türk! Operasyonel yayın organına Fahrettin Altun'dan sert tepki: Habertürk'ü kınıyoruz!

Son zamanlarda artan yalan haber ve provokasyonlar Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu duruma yaptığı açıklamalar ile sert tepkiler gösterdi. Altun son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Habertürk'ü eleştirdi.

 Açıklamada, Habertürk'ü kınadıklarını vurgulayan Altun, "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz!" dedi.

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