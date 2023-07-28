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Teknoloji Sadece 60 saniyeniz var! Whatsapp'tan yeni bomba özellik
Teknoloji

Sadece 60 saniyeniz var! Whatsapp'tan yeni bomba özellik

Yeniakit Publisher
2023-07-28 12:05:00 - 2023-07-28 12:08:14
Sadece 60 saniyeniz var! Whatsapp'tan yeni bomba özellik

WhatsApp görüntülü mesaj özelliği aldı. Bu sayede sohbet sırasında anlık olarak video mesaj paylaşmak mümkün olacak.

WhatsApp, sohbet etme deneyimini geliştirmek için yeni bir özelliği devreye aldı. Buna göre WhatsApp’ta mesajlaşırken video çekebilecek ve görüntülü mesaj gönderebileceksiniz. Yeni özellik, kullanıcıların konuşmalara 60 saniyelik video mesajlar eklemesine fırsat veriyor.

WhatsApp görüntülü mesaj nasıl gönderilir?

Popüler mesajlaşma uygulaması, yeni sohbetleşme yöntemini “videodan gelen tüm duygularla anları paylaşmanın eğlenceli bir yolu” olarak tanımlıyor. Kullanıcılar, sohbet sırasında video mesaj moduna geçebilecek, eller serbest şekilde kayıt yapabilecek.

60 saniyelik mesaj sırasında ön ve arka kameralar arasında geçiş yapılması mümkün olacak. Ayrıca mesajı göndermeden önce kaydı iptal edebilecek veya videonun uzunluğunu kontrol edebileceksiniz.

WhatsApp’ın açıklamasına göre video mesajlar otomatik olarak sessiz modda oynatılacak, videoya dokunduğunuzda ise sesi açılacak. Görüntülü mesajlar, kullanıcı tarafından silinene kadar sohbet geçmişinde erişilebilir kalacak. Ayrıca normal WhatsApp mesajlarına benzer şekilde, gizlilik için uçtan uca şifrelenmiş olacak.
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Meta bir süre önce WhatsApp’a başka yenilikler de eklemişti. Bunlar arasında bilinmeyen WhatsApp aramalarını sessize alma dikkat çekti. Özelliğin temel amacı dolandırıcılık, spam ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik bir şekilde filtrelemek olacak.

WhatsApp her geçen gün görüntülü mesajlaşma yeteneklerini genişletiyor. Pandemi döneminde grup sohbetlerini erişime açan uygulama, kullanıcıların duygularını gerçek zamanlı olarak paylaşmasını sağlıyor.

Kaynak: Shiftdelet

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