Sadece 5 dakikada topuk çatlaklarına sür kalıcı kurtul! Yumuşacık, nasırsız ayaklar

Eğer topuklarınızda çatlak oluştuysa ev ortamında kolaylıkla uygulayabileceğiniz, basit ve herhangi bir maliyet gerektirmeyen yöntemlerle bu sorundan kurtulmanız mümkün. İşte, topuk çatlağına doğal çözüm önerileri…

Topuk sertliğine ne iyi gelir?

Limon

Bitkisel öz yağlar

Vazelin

Nemlendirici krem

Bal

Olgun muz

Pirinç unu

Epsom tuzu

Gül suyu ve gliserin

Topuk çatlaklarına ne iyi gelir? Topuk nasırı temizleme

Limon

Ciltle alakalı birçok sorunu iyi gelen limon, asidik yapısı sayesinde cildi yumuşatarak çatlamayı önler.

Topuğunuzda meydana gelen çatlaklar sizi rahatsız ediyorsa; ılık suyun içerisine bir miktar limon suyu ilave edin ve ayaklarınızı bu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından ponza taşı yardımıyla topuğunuzu fırçalayın. Son olarak ise ayaklarınızı temiz su ile yıkayın ve havlu yardımıyla kurutun. Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken nokta suyun çok sıcak olmamasıdır. Çünkü sıcak su cildinizin kurumasına, dolayısıyla topuğunuzun daha fazla çatlamasına sebep olur.

Bal

Şifa besin balın antibakteriyel ve nemlendirici özelliği sayesinde topuk çatlaklarından hızla kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; ılık su dolu bir kaba bir miktar balı ilave etmek ve bu suda ayaklarınızı 15 dakika kadar bekletmek. Ardından diğer yöntemlerde olduğu gibi ayaklarınızı durulamanız, kurulamanız ve ponza taşı ile topuklarınızı fırçalamanız gerekiyor. Bu yöntemi de topuklarınızdaki çatlaklar tamamen yok olana kadar uygulayabilirsiniz.

Olgun muz

Yumuşacık ve pürüzsüz ayak topukları için muzun nemlendirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Olgun bir muzu ezip püre haline getirdikten sonra topuklarınızı muz püresi ile ovun. Mümkünse muz püresini 5-10 dakika kadar ayağınızda bekletin. Ardından ayaklarınızı ılık su ile temizleyin. Sonrasında, ayaklarınızı yine 5-10 dakika kadar soğuk suda bekletin.

Topuk çatlağı neden olur?

Çok fazla ayakta durmak (özellikle sert zeminlerde)

Ayakların uzun süre ayakkabı içinde kalması

Yanlış ayakkabı seçimi

Cilt kuruluğu

Nem eksikliği

Cildin susuz kalması

Kuru hava

Tedavi edilmeyen nasırlar

Yetersiz ayak bakımı

Yaşlanma

Sağlıksız ve yetersiz beslenme

Sedef, egzama gibi kronik cilt sorunları

Diyabet

Troid hastalığı

Ayrıca ayak bakımı ihmal edildiğinde de topuklarda çatlama meydana gelir.

Yaz mevsiminde kuru ve sıcak günlerde ayaklara nemlendirici sürülmezse, topuklar kurur ve çatlamaya başlar.

Duş esnasında ayaklara kese yapılması, ölü derinin atılması önerilir. Aksi takdirde ölü deri topukta kalarak çatlamaya neden olabilir.

Çatlamanın oluşmaması için gerekli bakım tedbirleri alınmalıdır.