Sadece 2 malzeme ile sivilcelerinizden kurtulun
İnsanın canını sıkan sivilcelerden kurtulmak aslında bu kadar basit. Kekik suyu doğal tonik görevi görüyor. Günde 2 kere yüze uygulanan kekik suyu sivilceleri azaltıyor ve cildi rahatlatıyor ve yağlı ciltlere de iyi geliyor. İşte kekikle yapılan sivilce kürü...
Sivilceler için doğal tonik araştıranlar kekik suyundan faydalanabilir. Üstelik sadece iki malzemeyle hazırlanıyor. Günde 2 kere yüze uygulanan kekik suyu sivilceleri azaltıyor ve cildi rahatlatıyor ve yağlı ciltlere de iyi geliyor.
Kekik suyu yüze nasıl uygulanır?
Kekik suyu hazırlamak için 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik ve 1 su bardağı kaynamış su yeterli. Kaynamış suya kekikleri ilave edin ve 5 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından pamuk yardımıyla cildinizi bu suyla silin.
Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere kekik suyunu yüzünüzde kullanabilirsiniz.
Kekik suyunun yüze etkileri
Kekik suyu yağlı ciltlere iyi gelir.
Kekik suyu sivilceleri kurutur.
Ciltte tonik görevi görür.
Cide zarar veriyorsa sadece sivilce üzerine kullanılabilir.