Sadece 2 malzeme ile sivilcelerinizden kurtulun

Sivilceler için doğal tonik araştıranlar kekik suyundan faydalanabilir. Üstelik sadece iki malzemeyle hazırlanıyor. Günde 2 kere yüze uygulanan kekik suyu sivilceleri azaltıyor ve cildi rahatlatıyor ve yağlı ciltlere de iyi geliyor.

Kekik suyu yüze nasıl uygulanır?

Kekik suyu hazırlamak için 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik ve 1 su bardağı kaynamış su yeterli. Kaynamış suya kekikleri ilave edin ve 5 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından pamuk yardımıyla cildinizi bu suyla silin.

Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere kekik suyunu yüzünüzde kullanabilirsiniz.

Kekik suyunun yüze etkileri

Kekik suyu yağlı ciltlere iyi gelir.

Kekik suyu sivilceleri kurutur.

Ciltte tonik görevi görür.

Cide zarar veriyorsa sadece sivilce üzerine kullanılabilir.