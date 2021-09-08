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Aktüel Sadece 2 malzeme ile sivilcelerinizden kurtulun
Aktüel

Sadece 2 malzeme ile sivilcelerinizden kurtulun

İnsanın canını sıkan sivilcelerden kurtulmak aslında bu kadar basit. Kekik suyu doğal tonik görevi görüyor. Günde 2 kere yüze uygulanan kekik suyu sivilceleri azaltıyor ve cildi rahatlatıyor ve yağlı ciltlere de iyi geliyor. İşte kekikle yapılan sivilce kürü...

Yeniakit Publisher
2021-09-08 16:16:00 -
Sadece 2 malzeme ile sivilcelerinizden kurtulun

Sivilceler için doğal tonik araştıranlar kekik suyundan faydalanabilir. Üstelik sadece iki malzemeyle hazırlanıyor. Günde 2 kere yüze uygulanan kekik suyu sivilceleri azaltıyor ve cildi rahatlatıyor ve yağlı ciltlere de iyi geliyor.

Kekik suyu yüze nasıl uygulanır?

Kekik suyu hazırlamak için 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik ve 1 su bardağı kaynamış su yeterli. Kaynamış suya kekikleri ilave edin ve 5 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından pamuk yardımıyla cildinizi bu suyla silin.

Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere kekik suyunu yüzünüzde kullanabilirsiniz.

Kekik suyunun yüze etkileri

Kekik suyu yağlı ciltlere iyi gelir.

Kekik suyu sivilceleri kurutur.

Ciltte tonik görevi görür.

Cide zarar veriyorsa sadece sivilce üzerine kullanılabilir.

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