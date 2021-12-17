  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sadece 2 limonla 10 dakikada tatlı tarifi
Kadın - Aile

Sadece 2 limonla 10 dakikada tatlı tarifi

Her yiyeceğe yakışan limonu bu sefer tatlıda tadacaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 21:48:00 - 2021-12-17 22:13:04
Sadece 2 limonla 10 dakikada tatlı tarifi

Günlük hayatımızın içerisinde tükettiğimiz besinler arasında yer alan limon, C vitamini deposu olarak vücudu hastalıklara karşı korumaktadır  İşte size sadece 2 limonla 10 dakikada tatlı tarifi...

Sadece 2 limonla 10 dakikada tatlı tarifi

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 tane limon kabuğu rendesi
  • 1 tane limonun suyu
  • 5 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilin
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı)

Yapılışı

Tencerenin içine vanilya hariç tüm malzemeleri ilave edip karıştıralım. Daha sonra tencereyi ocağa alıp ocağın altını açalım ve karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başlayınca içine vanilini atıp kıvam alana kadar karıştırarak kaynatıyoruz ve ocaktan alıyoruz. (Zerdeçal yoğun sarı rengini vermek için kullanılır.) Muhallebimizin üzerine fındık fıstık yada dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay