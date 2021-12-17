Sadece 2 limonla 10 dakikada tatlı tarifi
Her yiyeceğe yakışan limonu bu sefer tatlıda tadacaksınız.
Günlük hayatımızın içerisinde tükettiğimiz besinler arasında yer alan limon, C vitamini deposu olarak vücudu hastalıklara karşı korumaktadır İşte size sadece 2 limonla 10 dakikada tatlı tarifi...
Sadece 2 limonla 10 dakikada tatlı tarifi
Malzemeler
- 1 litre süt
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 2 tane limon kabuğu rendesi
- 1 tane limonun suyu
- 5 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilin
- Yarım çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı)
Yapılışı
Tencerenin içine vanilya hariç tüm malzemeleri ilave edip karıştıralım. Daha sonra tencereyi ocağa alıp ocağın altını açalım ve karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başlayınca içine vanilini atıp kıvam alana kadar karıştırarak kaynatıyoruz ve ocaktan alıyoruz. (Zerdeçal yoğun sarı rengini vermek için kullanılır.) Muhallebimizin üzerine fındık fıstık yada dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun