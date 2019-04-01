Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı! Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerini 1 oy farkla AK Parti’nin adayı Dede Yıldırım kazandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı Dede Yıldırım 1 oyla kazandı. Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’nin adayı Dede Yıldırım bin 799 oy ile yeniden belediye başkanı seçildi. İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 798 oy aldı. MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu bin 575 oy aldı.

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