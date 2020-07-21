Sadece 1 ilde 2 bin 656 kişiye ceza kesildi
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 656 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlal nedeniyle idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 656 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca, 221 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.