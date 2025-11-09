  • İSTANBUL
Dünya Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan kurtuldu.

Münir Haddad, sabah saatlerinde mahkemeye gitmek üzere yola çıktığında, Bağdat'ın Medain bölgesinde beyaz bir aracın kendisini takip ettiğini ve içindeki iki maskeli silahlı kişinin aracına doğru ateş açtığını belirtti. Suikast girişimi sırasında yanında korumasının bulunmadığını ifade eden Haddad, bunun nedenini "özel oylama günü olması" şeklinde açıkladı.

Olayın ardından mahkemeye şikayette bulunduğunu ve hukuki süreci başlatacağını belirten Haddad, "Kimseyle sorunum yok, siyasi bir aday da değilim. Bu olayın siyasi bir nedeni olduğunu düşünmüyorum" dedi.

SADDAM HÜSEYİN DAVASI

Münir Haddad, Irak'ın devrik diktatörü Saddam Hüseyin'in yargılanma sürecinde rol oynadı.

Saddam Hüseyin, 13 Aralık 2003 tarihinde, Irak'ın Tikrit kenti yakınlarındaki Ad-Dawr kasabasında, küçük bir yeraltı sığınağında saklanırken yakalandı. Ardından kurulan Irak Yüksek Ceza Mahkemesi'nde, Hüseyin ve beraberindeki birçok üst düzey yetkili, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve soykırım gibi ağır ithamlarla yargılandı. Davanın en bilinen kısmı, 1982'de Dujail köyünde 148 Şii'nin öldürülmesiyle ilgili katliam davasıydı. Bu dava, Saddam'ın infazına giden sürecin temelini oluşturdu. Münir Haddad, bu sürecin sonunda Saddam Hüseyin'in idam kararını onaylayan infaz komitesinin baş yargıcı ve Irak Yüksek Ceza Mahkemesi Temyiz Mahkemesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006 tarihinde asılarak idam edildi.

