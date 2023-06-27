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Siyaset SADAT'daki emekli generallere hakaret eden Kılıçdaroğlu darbeci generale sahip çıktı!
Siyaset

SADAT'daki emekli generallere hakaret eden Kılıçdaroğlu darbeci generale sahip çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 22:15:00 -
SADAT'daki emekli generallere hakaret eden Kılıçdaroğlu darbeci generale sahip çıktı!

SADAT'da görevli emekli generallere seçimler öncesi hakaretler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbeci Çetin Doğan'a ise destek çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 28 Şubat darbecisi Çetin Doğan'a destek olup, tutukluluğuna itiraz etti.

Sözde "değişim" mesajıyla seçmenlerden oy almaya çalışan Kılıçdaroğlu, 2023 seçimine giden süreçte SADAT'da görevli emekli göreneralleri hedef almış, hatta SADAT binasının önüne giderek kurum hakkında linç kampanyası başlatmıştı.

Seçim bitti, özüne döndü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 28 Şubat darbecisi Çetin Doğan'a destek verdi.

Mesajına, "Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın saygıdeğer eşi Nilgün Hanım ile görüştüm. Çetin Bey’in sağlık durumu hakkında bilgi aldım." diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "83 yaşında bir kişiye bu zulüm neden yapılır? Neden ısrarla cezaevinde, tek kişilik hücrede tutulur? Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir!" ifadelerini kullandı.
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