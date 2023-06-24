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Gündem SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi
Gündem

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-24 21:48:00 -
SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wagner Grubu'nun isyanı ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle yeni bir tazminat davası açacağını duyurdu.

Wagner Grubu'nun isyanıyla ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin Sadat'ıdır" ifadelerine yer vermişti. SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi de, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yeni bir tazminat davası açacağını söyledi.

"Kılıçdaroğlu balıklama daldı"

Tanrıverdi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Bütün mahareti kahve köşesinde gevezelik yapmak olanlar gibi Twitter müptelaları arasında da iflah olmaz paranoyaklar çıktı elbette. Ama bunlar küçükcük bir hizip diyecektim ki... az önce @kilicdarogluk balıklama daldı. Mahkum olduğu tazminatı ödemediği için icraya vereceğim ve yeni tazminat davası açacağım..." dedi.

SADAT'ın İstanbul'daki merkezine gitmişti

Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki bazı CHP'li milletvekillerle birlikte SADAT'ın İstanbul'daki merkezine giderek şirket yetkilileriyle görüşmek istemişti.

İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, binanın önünde yaptığı açıklamada "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" demişti.
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Sadat, tazminat davası açmış ve kazanmıştı

SADAT, CHP liderine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul Büyükçekmece 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Nisan 2023'te Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti.

SADAT'ın kurucusu ve Melih Tanrıverdi'nin babası Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

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