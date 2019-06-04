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Şadan Kalkavan Futbol Turnuvası başlıyor

4.

04 Haziran 2019 Salı 12:35
Şadan Kalkavan Futbol Turnuvası başlıyor

4. Şadan Kalkavan Veteranlar Futbol Turnuvası, 10 takımın katılımıyla 9 Haziran Pazar günü, İstanbul Başakşehir Balat Futbol Sahası’nda başlıyor. 50 yaş üstü pek çok ünlü eski futbolcunun oluşturduğu takımlarda sanatçılarda boy gösterecek.


Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Şadan Kalkavan anısına düzenlenen futbol turnuvasının 4.’sü 9 haziran Pazar günü başlıyor. 2015 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Şadan Kalkavan adına düzenlenen veteranlar turnuvasında, futbola damga vurmuş eski yıldızlar ve sanatçılar sahada olacak. 10 hafta sürecek olan turnuvada oynanacak maçlar sonunda ilk üç dereceyi alan takımlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek. Haliç Kulübü’nün organizasyonunda gerçekleşen turnuvaya bu yıl Türkiyemspor, Sarıyer, Üsküdar, Bozkurt, Mecidiyeköy, Doğan Yıldız, Güvenspor, Edirnekapı Tayfun, Gaziosmanpaşa ve Haliç kulüpleri katılacak. Haliç Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güzktoklusu ve Organizasyon Komitesi Başkanı Lütfullah Şakar, turnuva öncesi yaptıkları açıklamada "Haliç ve Türk futbolunun önemli bir değeri olan Şadan Kalkavan’ın anısını yaşatmak adına düzenlediğimiz bu turnuvaya her yıl ilginin artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Böylesi değerlerimizi unutmadan gelecek kuşaklara tanıtmaya çalışıyoruz. Turnuvanın dostça ve kardeşçe geçmesini temenni ederek, katılacak tüm takımlara başarılar diliyoruz" dediler.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:35
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