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Aktüel

Sadakataşı’ndan Lübnan’da 50 bin kişiye acil yardım

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük çaplı patlamanın ardından ülkeye ulaşan Sadakataşı ekipleri, acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:43:00 -
Sadakataşı’ndan Lübnan’da 50 bin kişiye acil yardım

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve beraberindeki ekipler patlamanın yaşandığı Beyrut’ta acil yardımları organize ediyor. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ardından başkentte meydana patlamayla sonrasında dernek tüm ülkeye insani yardım ulaştırma kararı aldı.

50 bin kişiye yardım

Lübnan’da bulunan Sadakataşı yardım ekipleri Beyrut ve çevre bölgelerde evsiz kalmış 10 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıtımı, 9 bin aileye içme suyu, 200 aileye kumanya ve binlerce aileye düzenli ekmek dağıtımı gerçekleştirerek toplamda 50 binden fazla kişiye yardım ulaştırdı.

Bölgenin acil una ihtiyacı var

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada‘‘Beyrut Limanı’nda yer alan Osmanlı Dönemi’nden kalma 250 yıllık tahıl ambara patlama sonrası kullanılamaz hale geldi, ülke genelinde yaşanan krizle birlikte ekmek bulmak konusunda büyük bir problem yaşanıyor. Bizde önümüzdeki günlerde hayırseverlerin desteğiyle bölgeye un ulaştıracağız.’’ İfadelerini kullandı.

Özdal sözlerinin devamında, patlamanın ardından zarar gören evlerin tadilatlarınıönümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini belirtti.Yaralılar ve hastalar için ise bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme desteği dernek tarafından gerçekleştirilecek.

Lübnan’a destek olmak için

Sadakataşı Derneği, “Lübnan’ı Yalnız Bırakma” çağrısıyla başlatmış olduğu yardım kampanyası ile Lübnan’a yardım ulaştırmaya devam edecek.

Siz de Sadakataşı'nın başlatmış olduğu yardım çağrısına destek olmak için LÜBNAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilir. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.

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