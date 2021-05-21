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Aktüel Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı
Aktüel

Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı

Sadakataşı Derneği, İsrail’inFilistin’e yönelik saldırıları sonrası başladığı yardım çalışmalarına devam ediyor. Dernek Gazze’de yaşanan saldırılardan etkilenen 300 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 19:30:00 -
Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı

SadakataşıFilistin’de yaşanan saldırılardan zarar gören ailelere ‘‘Filistin’e Acil Yardım’’ çağrısıyla destek olmaya devam ediyor.Dernek, Gazze’deki saldırılardan zarar gören ailelere gıda yardımı ulaştırdı.

Bölgede genel durum

İsrail’in Kudüs ve Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar sonrası 227 kişi hayatını kaybederken, bin 500’den fazla kişi yaralandı. Yaşanan saldırılar sonrası Gazze’de yüzlerce bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Gazze şeridinde İsrail tarafından su ve elektrik şebekeleri bilinçli olarak kullanılamaz hale getirildi. Bölgenin acil olarak insani yardıma ihtiyacı bulunuyor.Gazze’de tarım alanları, ticari işletmeler, medya kuruluşları ve merkez bankası saldırıların hedefi olmasıyla ekonomi zarar gördü.

 

300 aileye gıda yardımı

Sosyal ve ekonomik anlamda gelir seviyesinin düşük olduğuGazze’deSadakataşı tarafındansaldırılardan etkilenen 300 aileye hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıda ve tuzdan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrası yaptığı açıklamada ‘‘İsrail’in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Filistin halkı için ‘‘Filistin’e Acil Yardım’’ çağrısıyla başlattığımız yardım çalışmalarımız devam ediyor. Gazze’de ekibimiz tarafından saldırılardan etkilenen ailelere gıda kumanyası ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde bölgeye sağlık, gıda, maddi ve barınma gibi birçok alanda yardım ulaştırmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

 

Filistin’edestek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Filistin acil yardımlarına destek olmak için FİLİSTİN yazıp2989’a sms göndererek 10 TL’lik katkıda bulunabilirsiniz. Derneğin www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan yetkililerle irtibata geçebilirsiniz. 

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