Sadakataşı Mısır’daki Gazzeli ailelere nakdi yardım ve protez ulaştırdı

Sadakataşı, Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği’nin destekleriyle gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında, başkent Kahire’deki 300 Gazzeli aileye nakdi yardım ulaştırırken İsrail’in katliamlarında uzuvlarını kaybeden 3 kişiye protez desteği sağladı.

300 aileye nakdi yardım ulaştırıldı

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği’nin destekleriyle gerçekleştirilen nakdi yardım programında, Kahire'de zor şartlar altında yaşamını sürdüren Gazzeli ailelerle bir araya gelindi ve sorunları dinlendi. Dernek ekibi tarafından 300 aileye nakdi destek sağlandı. Nakdi yardım dağıtımlarında yer alan Sadakataşı Gönüllüsü Ömer Ayberk Cengiz yaptığı konuşmada: ‘‘Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Bugün sizlere ulaştırdığımız destek sadece bir maddi yardım değil, aynı zamanda Türkiye'deki kardeşlerinizin selamını, duasını ve sizlerle olan dayanışmasını taşımaktadır. Rabbimizden en kısa zamanda Gazze ve Filistin için huzur, barış ve adalet nasip etmesini niyaz ediyoruz.’’ dedi.

3 kişiye protez desteği

Gazze’de gerçekleştirilen soykırım nedeniyle uzuvlarını kaybeden Filistinliler için Sadakataşı tarafından başlatılan ortez-protez projesi kapsamında 3 Gazzeliye daha protez desteği sağlandı. Proje kapsamında bugüne kadar protezine kavuşan kişi sayısı 25'e ulaştı.

‘‘3 ay sonra o sözü tutmak nasip oldu’’

Daha önceki ziyaretlerde protez sözü verilen Tesnim Hanım’ın protez merkezindeki ilk adımları, duygu dolu anların yaşanmasını sağladı. Protez uygulamasında konuşan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cihad Terzioğlu: ‘‘Derneğimizin yine bir programı kapsamında Kahire'deki Gazzeli ailelerin kaldığı evleri gezerken, Tesnim Hanımefendi de o evlerden bir tanesindeydi. Evlatları Meryem, Mervan ve Abdurrahman vardı. Kendisinden hikayesini, Gazze'de yaşadıklarını dinlemiştik. İki bacağı da olmadığı için bir tekerlekli sandalyedeydi. O zaman bir söz vermiştik. Şimdi elhamdülillah yaklaşık 3 ay sonra o sözü nispeten de olsa tutmak nasip oldu. Ölçüleri alındı, provalar yapıldı, protezler hazırlandı. Bugün de protez merkezimizde ilk adımlarımızı hamdolsun attık, çok mutlu olduk. Gönüllülerimizin, İstanbul'daki bağışçılarımızın videosunu izleyen herkesin ona çok çok selamları var.’’ ifadelerini kullandı.

Gazzeli ailelere destek olabilmek için

Sadakataşı’nın Mısır’da yaşayan Gazzeliler için yapmış olduğu yardımlara destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.