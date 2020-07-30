Sadakataşı kurban ekipleri yola çıktı

Sadakataşı ekipleri, hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını organize etmek için Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğuve Balkanlar’a ulaşmaya başladı.

Bölgeye ulaşan Tanzanya ekip sorumlusu Hacı Dursun Tunç yaptığı açıklamada; ‘‘Kesim ve dağıtımını yapacağımız kurban etleri ile yardıma muhtaç kardeşlerimizin mutlu bir bayram yaşamalarını sağlayarak onlara yalnız olmadıklarını hissettireceğiz.Buna vesile olan değerli bağışçılarımızdan Allah razı olsun.’’ İfadelerini kullandı.

‘‘İyilikte Hisseniz Olsun’’ çağrısı ile bu sene kurban çalışmalarını sürdüren Sadakataşı,başta Türkiye olmak üzere, 32 ülkede kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinçlere ortak olacak.

Çocuklar unutulmayacak

Sadakataşı Kurban ekipleri 32 ülkede, bayramın mutluluğunu en fazla yaşayacak olan çocuklara unutmayarak onlara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edecek.

17 bin hisse kurban

Sadakataşı Derneği bu kurban organizasyonunda, 17 binin üzerinde kurban bağışı alarak 700 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca hayırseverler istedikleri ülkeyi seçerek kurban bağışında bulunabiliyor.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışınızı,bayramın ikinci günü (1 Ağustos Cumartesi) saat 23.59'a kadar Sadakataşı Derneği genel merkezine giderek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları veya posta çeki hesaplarına ulaşarak online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alınarak kurban vekalet bağışınızı yapabilirsiniz.