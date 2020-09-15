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Aktüel Sadakataşı, Gazze'de Sultan Abdülhamid Han Anaokulu yaptıracak
Aktüel

Sadakataşı, Gazze'de Sultan Abdülhamid Han Anaokulu yaptıracak

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:24:45 -
Sadakataşı, Gazze'de Sultan Abdülhamid Han Anaokulu yaptıracak

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, İsrail ablukası altında olan Gazze'nin en önemli problemlerinden eğitim konusuna destek olmak amacıyla Kerame'de Sultan Abdülhamid Han Anaokulu yaptıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan durumun çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirebilmek ve gelişimlerine destek olabilmek için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda deneğin Kadınlar Komisyonu öncülüğünde Gazze'nin Kerame bölgesinde yapılacak Sultan Abdülhamid Han Anaokulu'nda 200 öğrenci eğitim görecek. Öğrencilerin ilmi, kültürel ve beceri seviyelerinin yükselmesine yardımcı olacak eğitimler okul müfredatında yer alacak.

Oyun parkı, bilgisayar odası, derslikler ve kütüphane bulunan anaokulunun yapımı dernek tarafından sağlanarak eğitime kazandırılacak.

Kerame bölgesinde önümüzdeki ay temeli atılacak anaokulu Sadakataşı Kadınlar Komisyonunun öncülüğünde inşa edilecek. Okulda görev alacak doktor tarafından öğrencilerin sağlık sorunları düzenli olarak takip edilecek. Okulda öğrenciler eğitimle birlikte eğitsel oyunlar, resim-tiyatro gibi sanatsal aktiviteler de görecek.

Eğitimin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve çocuklarla sağlıklı iletişimin kurulmasında yardımcı olmak amacıyla okulda psikolojik danışman görev alacak. 7 dersliğin olduğu okulda 16 öğretmen eğitim verecek. Ayrıca eğitim yılı içindeki derslere ek olarak yazın da eğlence ve eğitsel etkinlikler düzenlenecek.

İsrail tarafından havadan, karadan ve denizden abluka altına alınan Gazze, dünya üzerinde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden. Eğitimden, sağlığa, altyapıdan üretime kadar her alanda yoksulluğa mahkum edilen Gazze'de çocuklar imkansızlıklar ve kısıtlamalar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanıyor. Özellikle yoksul ailelerin çocukları ülkedeki zorlu şartlarda sunulan hizmetlerden faydalanamıyor. Ekonomik şartlar nedeniyle kadınların da iş hayatına katılımları zorunlu hale gelirken bölgeye uygulanan siyasi, kültürel ve ekonomik baskı toplumun her kesimi gibi çocukları da olumsuz etkiliyor.

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