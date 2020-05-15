Sadakataşı Derneğinden Suriyeli ailelere yardım

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan 2 bin aileye ramazan kumanyası dağıttı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile birlikte 27 ülkede "Ramazan Gönülden Gönüle Temastır" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Suriye'deki 2 bin aileye iftarlık kumanya dağıtıldı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iftar programı yapmak yerine ramazan boyunca kumanya dağıtacak olan dernek, İdlib'den göç edip Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan 5 bin Suriyeli aileye de iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.



Kampanyaya destek olmak isteyenlerin "RAMAZAN" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 lira yardımda bulunabileceği veya "www.sadakatasi.org.tr" sitesinden online bağış yapabileceği belirtildi.



