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Sadakataşı Derneğinden Suriyeli ailelere yardım

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:16:01 -
Sadakataşı Derneğinden Suriyeli ailelere yardım

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan 2 bin aileye ramazan kumanyası dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile birlikte 27 ülkede "Ramazan Gönülden Gönüle Temastır" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Suriye'deki 2 bin aileye iftarlık kumanya dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iftar programı yapmak yerine ramazan boyunca kumanya dağıtacak olan dernek, İdlib'den göç edip Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan 5 bin Suriyeli aileye de iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Kampanyaya destek olmak isteyenlerin "RAMAZAN" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 lira yardımda bulunabileceği veya "www.sadakatasi.org.tr" sitesinden online bağış yapabileceği belirtildi.


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