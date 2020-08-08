Sadakataşı Derneği’nden Lübnan’a acil yardım
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından yaraları sarmak üzere Sadakataşı Derneği ekipleri harekete geçti. Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal ve beraberindeki ekip patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı ve çevresindeki Lübnanlılara yardım ulaştırmak üzere bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.
Patlamanın ardından Sadakataşı Derneği harekete geçti. Dernek bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ilk etapta sıcak yemek ve su dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek ilerleyen günlerde bölge halkına gıda kumanyası, tıbbi malzeme ve hijyen paketi dağıtımı yapacağını duyurdu.
Acil Yardım Kampanyası başlattık
Sadakataşı derneği, “Lübnan’ı Yalnız Bırakma” çağrısıyla başlatmış olduğumuz yardım kampanyası ile Lübnanlılara destek olacağız.
Başlatmış olduğumuz yardım çağrısına destek olmak için ACİL yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilir. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için derneğimize 0216 614 04 61 no’lu telefon numarasına ulaşabilirsiniz.